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"Можно и микроволновку проверять". В БГУИР представили детектор слежки

10.04.2017 16:38 — Разное | Tut.by  
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В БГУИР представили новую разработку, которая помогает обнаруживать следящие устройства. Детектор может помочь защитить конфиденциальные данные на аппаратном уровне.


Изображение: Телеканал ОНТ / youtube.com

Полное называние разработки — детектор-комплекс проверки вычислительной техники на наличие аппаратных средств недекларированных возможностей.

«Это уникальное оборудование позволяет автоматизировать и существенно упростить поиск устройств, представляющих угрозу утечки или компрометации информации», — рассказал ректор БГУИР Михаил Батура.

Детектор используют для проверки вычислительной техники, обрабатывающей информацию конфиденциального характера. Он обнаруживает радиоприемные и радиопередающие устройства, а также устройства съема информации. Принцип действия комплекса основан на «контроле теплового режима компонентов устройства при провоцирующих воздействиях».

На выставке создатели показали работу детектора с ноутбуком. Однако, по утверждению разработчиков, он совместим не только с компьютерами. «Можно и микроволновку проверять тоже», — уверил Анатолий Осипов, проректор по научной работе университета.

Стоимость комплекса составляет порядка 100 тысяч долларов. Потенциальными потребителями разработки являются силовые ведомства, спецслужбы, аналитические центры и другие подобные организации. По словам разработчиков, интерес уже проявляют представители силовых структур.

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Стоимость комплекса составляет порядка 100 тысяч долларов.

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