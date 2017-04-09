В БГУИР представили новую разработку, которая помогает обнаруживать следящие устройства. Детектор может помочь защитить конфиденциальные данные на аппаратном уровне.



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Полное называние разработки — детектор-комплекс проверки вычислительной техники на наличие аппаратных средств недекларированных возможностей.

«Это уникальное оборудование позволяет автоматизировать и существенно упростить поиск устройств, представляющих угрозу утечки или компрометации информации», — рассказал ректор БГУИР Михаил Батура.

Детектор используют для проверки вычислительной техники, обрабатывающей информацию конфиденциального характера. Он обнаруживает радиоприемные и радиопередающие устройства, а также устройства съема информации. Принцип действия комплекса основан на «контроле теплового режима компонентов устройства при провоцирующих воздействиях».

На выставке создатели показали работу детектора с ноутбуком. Однако, по утверждению разработчиков, он совместим не только с компьютерами. «Можно и микроволновку проверять тоже», — уверил Анатолий Осипов, проректор по научной работе университета.

Стоимость комплекса составляет порядка 100 тысяч долларов. Потенциальными потребителями разработки являются силовые ведомства, спецслужбы, аналитические центры и другие подобные организации. По словам разработчиков, интерес уже проявляют представители силовых структур.