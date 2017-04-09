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"Можно и микроволновку проверять". В БГУИР представили детектор слежки
В БГУИР
Полное называние разработки — детектор-комплекс проверки вычислительной техники на наличие аппаратных средств недекларированных возможностей.
«Это уникальное оборудование позволяет автоматизировать и существенно упростить поиск устройств, представляющих угрозу утечки или компрометации информации», — рассказал ректор БГУИР Михаил Батура.
Детектор
На выставке создатели показали работу детектора с ноутбуком. Однако, по утверждению разработчиков, он совместим не только с компьютерами. «Можно и микроволновку проверять тоже», —
Стоимость комплекса составляет порядка 100 тысяч долларов. Потенциальными потребителями разработки являются силовые ведомства, спецслужбы, аналитические центры и другие подобные организации. По словам разработчиков, интерес уже проявляют представители силовых структур.
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Стоимость комплекса составляет порядка 100 тысяч долларов.
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