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Мультфильм "Босс-молокосос" лидирует в столичном прокате уже три недели подряд
Анимационный мультфильм от студии DreamWorks Animation «
История о маленьком мальчике, который проявляет уникальные способности руководителя вышла на экраны в марте и с тех пор возглавляет кинопрокат в РБ. Пока сверстники главного героя пролеживают днями в кровати, юный Босс принимает бразды правления крупной компанией в свои руки, проводит встречи, конференции, попутно обставляя конкурентов и возвращая бизнес на былые высоты. За прошлую неделю
На втором месте усовершенствованный полицейский в футуристических декорациях — Скарлетт Йоханссон и боевик
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На четвертой строчке оказалась оригинальная история реинкарнации души собаки в разные тела четвероногих животных —
Пристегните ремни — гонка продолжается. На этой неделе в столичный прокат выходит боевик «
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Мультфильм вышел на экраны в марте и с тех пор возглавляет кинопрокат в республике.
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