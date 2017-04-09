Анимационный мультфильм от студии DreamWorks Animation « Босс-молокосос » вот уже три недели возглавляет прокат в Беларуси. Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.





История о маленьком мальчике, который проявляет уникальные способности руководителя вышла на экраны в марте и с тех пор возглавляет кинопрокат в РБ. Пока сверстники главного героя пролеживают днями в кровати, юный Босс принимает бразды правления крупной компанией в свои руки, проводит встречи, конференции, попутно обставляя конкурентов и возвращая бизнес на былые высоты. За прошлую неделю «Босс-молокосос» посмотрели 11 тысячи человек, которые принесли анимации больше 57 тысячи рублей.

На втором месте усовершенствованный полицейский в футуристических декорациях — Скарлетт Йоханссон и боевик «Призрак в доспехах» посмотрели 7 тысяч человек. Сборы фильма составили 35,9 тысяч. Третье место заняла российская премьера про космос «Время первых» . Фильм посмотрели почти 12 тысяч человек, сборы составили 34,9 тысяч рублей.

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На четвертой строчке оказалась оригинальная история реинкарнации души собаки в разные тела четвероногих животных — «Собачья жизнь» , которая прибавила к сборам еще 22 тысячи рублей. Пятое место заняла криминальная комедия «Уйти красиво» . Мастер-класс от старой актерской школы в исполнении Майкла Кейна, Моргана Фримана и Алана Аркина собрал чуть больше 17 тысяч рублей.

Пристегните ремни — гонка продолжается. На этой неделе в столичный прокат выходит боевик « Форсаж 8 ». Также в прокате стартует фэнтези-мелодрама « Фантастическая любовь и где ее найти » и документальный фильм « Дэвид Линч: Жизнь в искусстве ». Историю подвига смотрителей Варшавского зоопарка Яна и Антонины Жабинских, давших убежище и сохранивших жизнь более чем 300 евреям во время II Мировой войны, можно увидеть в фильме « Жена смотрителя зоопарка » с 13 апреля в кинотеатрах страны.

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