Инфляция в марте в Беларуси составила 0,3%, сообщает Белстат. Больше всего в прошлом месяце подорожали услуги (+1,2%), а цены на продовольственные товары, по официальной статистике, и вовсе упали.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Непродовольственные товары в марте подорожали на 0,3%, а продовольственные подешевели на 0,1%.

С начала года инфляция составила 1,7%. Непродовольственные товары подорожали за 3 месяца на 1,1%, продовольственные — на 1,5%, а услуги — на 3%.

Напомним, в феврале цены на товары и платные услуги выросли на 0,5%. Февральская инфляция в Беларуси оказалась одной из самых низких в СНГ.

В прошлом году инфляция в Беларуси составила 10,6% (прогноз — 12%), а в 2015-м году — 12%.

По планам правительства, в этом году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.