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Официальная статистика: в марте в Беларуси подешевело продовольствие
Инфляция в марте в Беларуси составила 0,3%,
Непродовольственные товары в марте подорожали на 0,3%, а продовольственные подешевели на 0,1%.
С начала года инфляция составила 1,7%. Непродовольственные товары подорожали за 3 месяца на 1,1%, продовольственные — на 1,5%, а услуги — на 3%.
Напомним, в феврале цены на товары и платные услуги
В прошлом году инфляция в Беларуси
По планам правительства, в этом году товары и платные услуги подорожают не больше чем на 9%.
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Инфляция в марте в Беларуси составила 0,3%, сообщает Белстат.
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