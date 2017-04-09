В Минске автомобилист напал на дворника за то, что тот вызвал эвакуатор на перегородивший проезд автомобиль. К драке подключилась жена автовладельца. Случай произошел в конце марта, а сейчас по этому факту ведется разбирательство, сообщили AUTO.TUT.BY в Фрунзенском РУВД.





Инцидент произошел на улице Налибокской в Каменной Горке. Дворник ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Минска Валентин вызвал эвакуатор на перегородивший проезд автомобиль — машина мешала движению мусоровоза. Автовладелец увидел эвакуатор, выскочил из дома и набросился на дворника, рассказали во Фрунзенском РУВД.

Следом из подъезда выбежала жена автомобилиста — как утверждает сам дворник, с предметом похожий на электрошокер. По факту нападения Фрунзенским РУВД проводится проверка.



Стоит заметить, что не только указанный автомобилист оставляет авто в неположенном месте. Многие водители паркуют авто и на выездах, и на зеленой зоне, и у желтой разметки

Мастер ЖЭУ № 9 Фрунзенского района Татьяна Махнович подтвердила, что нападение на дворника действительно было и после этого Валентин обратился в милицию. Мастер любые другие комментарии давать отказалась, упомянув лишь, что дворника после инцидента отстранили от работы, а потом вновь вернули.

После того как история получила огласку, дворник перестал давать комментарии: не желает, чтобы она становилась поводом для обсуждений.





— Честно говоря, не хочу ничего говорить. Быстрее забуду, станет проще. Хватит того, что уже есть. Это моя жизнь, я не хочу, чтобы в нее вмешивались. Как оно повернется потом, я же не знаю. Пускай милиция разбирается.

Зато местные жители охотно идут на контакт. В разговоре с AUTO.TUT.BY они возмущались, как можно было избить человека, и подчеркнули, что всецело стоят на стороне дворника.

— Когда Валентина временно отстранили от работы, к нам прислали женщину-дворника на замену. Двор в те дни совершенно не убирался. Я выходила гулять с собакой и собирала по площадке стекло. Когда просила об этом новую работницу, она говорила, что это не ее территория. С Валентином у нас всегда чисто. Зимой не было ни сугробов во дворе, ни ледяной корки на тротуарах. Я ходила в поликлинику через соседние дворы, мне было с чем сравнивать.





С другим действующим лицом данной истории — автовладельцем, напавшим на дворника, — выйти на контакт не удалось. Жители дома утверждают, что после этого случая он здесь не появлялся. Предполагают, что он снимал квартиру и после инцидента срочно переехал. Однако, как утверждает одна из жительниц, периодически мужчина все же приходит: во дворе стоит его вторая машина — старый Mercedes на спущенных колесах, который используется как хранилище для разных вещей.

Это не первый конфликт, который произошел в Минске на парковке и из-за места на стоянке. Напомним, в январе этого года милиция задержала 33-летнего мужчину, который избил своего соседа из-за парковочного места во дворе дома на одной из столичных улиц. После избиения мужчине потребовалась операция. Сейчас по этому случаю все еще ведется следствие.

Проверка по данному факту все еще проводится, после нее будет дана правовая оценка произошедшему. AUTO.TUT.BY будет следить за развитием событий.