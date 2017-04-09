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Опрос: россияне мало симпатизируют США, ЕС и Украине, их "любимчики" – Беларусь и Китай

10.04.2017 17:13 — Разное | Ежедневник  
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Опрос: россияне мало симпатизируют США, ЕС и Украине, их "любимчики" – Беларусь и Китай

фото: q3d.livejournal.com

Доля россиян, негативно относящихся к США, снижается, хотя все еще довольно высока: сейчас плохо эту страну воспринимают 52% против 64% в 2016 году и 73% в 2015 году.

Положительно к США относятся 37% респондентов (25% год назад и 19% два года назад), показал опрос, проведенный 31 марта – 3 апреля среди 1600 человек в 137 населенных пунктах 48 регионов России, сообщили "Интерфаксу" в "Левада-Центре".

В отношении россиян к Евросоюзу также прослеживается положительная тенденция – сейчас к ЕС хорошо относится более трети россиян (36% против 25% в 2015 году), плохо – 53% (против 64% два года назад).

Об Украине в положительном ключе отзываются 34% респондентов (25% в 2016 году), в негативном – 56% (ранее – 59%).

Беларусь и Китай в целом сохраняют положительный имидж в глазах россиян: положительно к ним относятся 79% и 78% респондентов соответственно, негативно – по 13%. К Турции 47% россиян относятся хорошо, 34% – отрицательно.

Рассуждая о том, как изменилось за последний год отношение к России и русским за рубежом, 33% респондентов высказали мнение, что «нас стали больше бояться», 12% – что «нас стали больше ненавидеть».

Каждый пятый (19%), напротив, полагает, что за год Россию стали больше уважать, каждый десятый (10%) – что Россию стали больше понимать. Еще 19% считают, что за последний год ничего не изменилось.

В целом, по мнению респондентов, Россия вызывает у западных стран тревогу (22%), страх (21%), презрение (14%). В том, что Россию на Западе уважают, уверены 15% респондентов, а 4% полагают, что ей сочувствуют. Еще 16% считают, что к России относятся без особых чувств.
 

 
 
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Доля россиян, негативно относящихся к США, снижается, хотя все еще довольно высока: сейчас плохо эту страну воспринимают 52% против 64% в 2016 году и 73% в 2015 году.

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