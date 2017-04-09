МИНСК, 10 апр — Sputnik. В первый день Страстной седмицы митрополит Павел рассказал, как надо относиться к посту, почему основы христианства стоит сделать образовательным предметом и что означает общая молитва.



© Sputnik Сергей Пятаков Страстная седмица началась у православных

Пост — воздержание от недоброго, а не от еды

Пост — это в первую очередь воздержание от недоброго, от греха, а не соблюдение диеты, считает Митрополит Павел.

"Съел постную картошку, а потом соседку "съел" и начальнику косточки перемыл. Порой приходят люди и говорят — соблюдаем пост, а лучше не становимся. Я отвечаю: вы уже признали, что нужен Спаситель, чтобы идти по лестнице духовного совершенствования. Осознание своих грехов — начало спасительного пути", — рассказал владыка Павел и призвал не воспринимать пост как диету.

А вот поститься на Пасху предстоятель Белорусской православной церкви не рекомендует.

"Церковь говорит — на Пасху нельзя ограничить себя в пище, это грех. Разве мы не верим, что Господь воскрес? А раз верим, значит, радуемся", — рассказал Владыко.

Он рассказал, что задача христианина не только во время поста уметь управлять собой.

"Чтобы я управлял собой и желудком, а не он — мною", — пояснил митрополит.

Изучаем пирамиды — почему не изучать основы христианства?

Владыка считает, что преподавание основ христианской религии в школе может помочь уберечь детей от сект.

Не нужно преподавать закон Божий как в XIX веке, но основы христианской веры можно учить со школы, считает митрополит.



© Sputnik / Виктор Толочко Митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх Беларуси Павел

"Человеческий организм болен, ребенок рождается с вирусом, который принес праотец Адам. Я им отвечаю — представьте, что у ребенка температура и врач дает таблетку. Разве вы ответите — не дам, ведь ребенок не знает химического состава таблетки! Так и с религией — воспитывать ребенка нужно с раннего возраста", — считает митрополит Павел.



© Фото: из личного архива Ирины Кабасакал Врач-диетолог Ирина Кабасакал о правилах питания в Великий пост

Он уверен, что это может уберечь от тоталитарных сект.

"В советское время государство брало ответственность, а с распадом союза на территорию его стран хлынули представители различных религиозных толков, народ не был готов. У людей не было иммунитета, они не знали, как себя вести. Проводники под лозунгом "Бог ведь один" попадал в руки представителей сектантских учений", — рассказал митрополит и призвал обучать основам христианской религии в семье.

Для молитвы нужно общее стремление

Митрополит Павел считает, что нужно искать точки соприкосновения православной и католической конфессий не взирая на существующие догматические расхождения. И молится о мире нужно не только с католиками, а всем миром.

"Православные и католики каждый день молятся о мире. Если хотим всеобщее мероприятие, нужно, чтобы весь народ собрался, а не только мы", — считает митрополит.

В качестве примера он привел ситуацию, которую однажды наблюдал в Будапеште, во время наводнения. Прихожане обратились и предложили помолиться о прекращении дождя.

"В храме молилось человек 60. Вода заметно прибывала, я прогуливался по берегу Дуная. Собралось много человек, когда вода начала затапливать подземные переходы, все принялись радоваться. И говорю прихожанам — на берегу Дуная тысячи радовались дождю. Кого Бог услышит — нас или тысячи, которые радуются дождю? Должно быть общее стремление, и тогда Бог нас услышит", — рассказал митрополит Павел.