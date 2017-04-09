Пизонию называют «дерево-птицелов» из-за липкого вещества, которое губит птиц. О необычном растении рассказали создатели сериала «Планета Земля II» телеканала BBC.



Изображение: BBC / washingtonpost.com

У пизонии нет острых шипов, яда или челюстей, как у венериной мухоловки. Зато на пизонии растут крупные семенные стручки, покрытые плотной слизью и мелкими крючками.

Насекомые собираются на стручках и застревают в слизи. Ветки с насекомыми привлекают птиц. Когда птица опускается на ветку, множество стручков своими крючками цепляются за ее тело. В итоге птица, облепленная стручками, становятся значительно тяжелее и уже не может взлететь.

Если птице не удается избавиться от стручков, она остается на земле рядом с деревом и погибает там от голода. «В некоторых случаях, птицы не могут даже выбраться из веток дерева, их тельца болтаются тут и там как жуткие елочные украшения», — пишет обозреватель Washington Post .

Чаще всего необычные черты животных и растений можно объяснить эволюционной выгодой. К примеру, семена-липучки нужны, чтобы их разносили птицы и животные, расширяя ареал растения. Но что толку в курьере, который не может лететь?

Канадский исследователь Алан Бургер десять месяцев проводил эксперименты с семенами пизонии, пытаясь найти ответ на этот вопрос. «Результаты моих экспериментов достаточно убедительно показали, что пизония не получила заметной выгоды от погибших птиц», — делает вывод биолог.

Исследователь отследил, что птицы, которым все-таки удается улететь, распространяют семена, из которых появляются новые деревья с липкими стручками. По мнению биолога, убийство птиц — это не цель пизонии, а сопутствующий ущерб.