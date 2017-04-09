

фото: baltnews.lt

Лидер оппозиционной парламентской партии "Порядок и справедливость" Ремигиюс Жемайтайтис (Remigijus Žemaitaitis) возмутился высокими ценами на детские игрушки.

Своей историей он поделился на страничке в социальной сети Facebook.

Народного избранника шокировали цены в одном из игрушечных магазинов в вильнюсском торговом центре "Panorama". Обыкновенный плюшевый медведь в таком магазине стоил 269 евро, или 928 литов.

По его словам, сегодня 269 евро не кажутся такой пугающей суммой, однако, конвертировав цены в старую национальную валюту, можно ужаснуться. Раньше за мягкие игрушки никто не просил выложить по 1000 лит. Никто бы даже не подумал покупать их за такие деньги, но сегодня торговцы манипулируют цифрами.

Фактически то, что стоило в литах – теперь стоит в евро. Поменялся лишь значок валюты. Депутат называет это не иначе как издевательством над литовскими гражданами, у которых зарплаты – в отличие от цен – не увеличились.

«С приближением дня рождения сына я забежал в несколько игрушечных магазинов и увиденный плюшевый мишка в торговом центре "Panorama" меня просто шокировал. Не сама игрушка, но ее цена – 269 евро. Пересчитав на литы, получится 928,80 литов. Почти 1000 литов! Но торговцы цены в литах уже не пишут. Должно быть просто не осмеливаются написать, сколько они просят за плюшевого медведя. Терпение кончается», — написал депутат.

После этой истории Ремигиюс Жемайтайтис инициировал поправки к Закону о введении евро в Литовской Республике. Он предлагает обязать торговцев указывать цены не только в евро, но и в литах до 2022 года, чтобы люди видели, сколько они платят за товары и как на них подскочили цены. По его словам, эти поправки должны ударить по торговцам-ростовщикам, завышающим цены.

Как ранее сообщал информационно-аналитический портал BALTNEWS.lt , Литва присоединилась к еврозоне в 2015 году. Вопреки обещаниям властей о том, что цены останутся на прежнем уровне, этого не произошло. За последние два года в стране резко подскочили цены на сферу услуг и базовые продукты.

Ровно год назад по Литве прокатилась стихийная волна протестных акций, получившая название "революция цветной капусты", в связи с резким скачком цен на продукты питания и всеобщим подорожанием на все виды услуг.

Тысячи жителей страны приняли решение бойкотировать крупные торговые центры, руководителей которых обвинили в сговоре и искусственном повышении цен. Десятки тысяч отказались закупаться в литовских магазинах, главным образом в "Maxima", которая завышает цены. Литовцы отправились за продуктами в соседнюю Польшу, где все гораздо дешевле.

По статистике, литовцы только безналичными оставляют в приграничных районах Польши около 300 млн евро в год. Если присовокупить к этой цифре и расчёты в наличных деньгах, то можно говорить о 500 млн евро. Другие источники косвенно подтверждают эту цифру: примерно 50 млн евро в месяц, что в результате дает 600 млн евро в год.

Покупая в польских Сувалках, Августове или Белостоке дешевые продукты питания, лекарства, товары первой необходимости, жители Литвы вывозят из страны более 0,5 млрд евро ежегодно. Делать покупки в польских торговых центрах настолько выгодно, что туда в складчину ездят практически со всей Литвы. При этом среднестатистический литовец одномоментно оставляет в кассе польского магазина от 250 до 600 евро.