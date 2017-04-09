Патрульные США отныне смогут беречь топливо: в ближайшее время в полицейские департаменты Нью-Йорка и Лос-Анджелеса начнут поступать новенькие седаны Police Responder Hybrid.





В основе очередной полицейской новинки — гибридная модификация продающегося за океаном седана Fusion, у нас известного под именем Mondeo. Под капотом тут скрывается двухлитровый бензиновый мотор с четырьмя цилиндрами, работающий по экономичному циклу Аткинсона (с поздним закрытием впускных клапанов) — ассистирует ему компактный электродвигатель, черпающий энергию от литий-ионной батареи.





Точных характеристик гибридной установки «полискара» Ford не приводит: известно, что на электротяге Police Responder Hybrid способен разогнаться до 96 км/ч, а средний расход по паспорту немного больше 6 л/100 км (на одном галлоне, уверяют разработчики, новый седан способен проехать в два раза больше, чем прежний Police Interceptor на основе Taurus с 3,7-литровым V6).





Первые экземпляры Police Responder Hybrid у американских полицейских появятся этим летом. К слову, полицейский «гибрид» станет одной из 13 новых моделей на гибридной или электрической тяге, которые Ford собирается вывести на рынок. Среди них — гибридные версии пикапа F-150 и спорткара Mustang, а также электрический «паркетник» с запасом хода в 482 км на одной зарядке.