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В Беларуси третий месяц подряд растет число безработных

10.04.2017 17:53 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси третий месяц подряд растет число безработных. На 1 апреля нетрудоустроенными были 43 426 человек, сообщили FINANCE.TUT.BY в Минтруда. Это на 664 человека больше, чем месяц назад. Уровень зарегистрированной безработицы в целом по стране составил 1% к экономически активному населению.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Уровень зарегистрированной безработицы выше всего на начало апреля был в Витебской области — 1,3% от экономически активного населения (это на 0,1 процентных пункта больше, чем месяц назад). В Брестской и Гомельской областях этот показатель также вырос на 0,1 процентных пункта и составляет 1,2%. Зато в Гродненской области уровень зарегистрированной безработицы упал до 1,1%. В Минской и Могилевской областях, а также в Минске этот показатель не изменился, — 1%, 1% и 0,5% соответственно.

В численном выражении больше всего безработных в Брестской области (7 281 человек), а меньше всего — в Могилевской (4 600 человек).

При этом за прошлый месяц выросло число вакансий. На 1 апреля в центрах занятости значилось 44 319 предложений от нанимателей. Это на 4110 вакансий больше, чем на 1 марта, а также в 1,5 раза больше, чем на 1 апреля 2016 года.

В январе-марте на общественных работах трудилось 16 805 человек. Больше всего — в Гомельской области (3 906 человек), а меньше всего — в Минске (965 человек).

С начала этого года на новое место жительства из-за смены работы переехали 32 семьи (год назад — 37).

Напомним, ранее Александр Лукашенко потребовал к 1 мая трудоустроить всех безработных белорусов. Позже президент уточнил, что белорусы должны сами искать работу, но государству необходимо помочь им.

В Минтруда ранее рассказали, в каких районах сложнее всего найти работу. Так, на начало марта самая высокая напряженность на рынке труда была в Молодечненском и Борисовском районах.

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Теги: Минск
 
 
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На начало апреля безработными были 43,4 тысячи человек, сообщили в Минтруда. Это на 664 человека больше, чем месяц назад.

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