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В Ивьевском районе во время ремонта взорвался грузовик, в итоге сгорел припаркованный рядом Mercedes

10.04.2017 17:52 — Разное | Tut.by  
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Пожар произошел днем 7 апреля в деревне Галимщина Ивьевского района. 30-летний водитель проводил ремонтные работы — приваривал крепление для ресиверов. В какой-то момент произошел разрыв топливного бака, в котором находилось около сорока литров топлива, сообщается на сайте УМЧС по Гродненской области.


Фото: mchs.gov.by

Огонь охватил грузовой седельный тягач, распространился на полуприцеп и легковушку, стоящую рядом. Обе машины принадлежали мужчине. На нем загорелась синтетическая одежда, сбросить которую помог местный житель.


Фото:http: mchs.gov.by

Несмотря на полученные ожоги 1, 2 степени (20% тела), водитель продолжал тушить пожар. Сейчас он находится в реанимационном отделении центральной районной больницы.

К месту вызова были направлены пожарные расчеты и скорая медицинская помощь.


Огнем повреждены боковые стенки прицепа на площади 5 кв. метров и задние колеса грузового автомобиля. Легковой "Мерседес" уничтожен пожаром полностью.

Предположительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем при проведении сварочных работ.

 
 
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Пожар произошел днем 7 марта в деревне Галимщина Ивьевского района. 30-летний водитель проводил ремонтные работы - приваривал крепление для ресиверов.

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