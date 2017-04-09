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Митрополит Павел пояснил значение Страстной Седмицы

10.04.2017 18:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Митрополит Павел пояснил, что своей жертвой Христос Спаситель даровал каждому возможность вечной жизни.

Страстная седмица началась у православных, через семь дней христиане будут праздновать самый главный праздник религиозного календаря — Светлое Христово Воскресение. По словам священнослужителей, каждый день Страстной седмицы посвящен событию последних дней земной жизни Иисуса, каждый день называют великим.

 
 
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Страстная седмица у православных христиан началась в этот понедельник, все дни на этой неделе посвящены событиям последних земных дней Иисуса Христа, верующие...

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