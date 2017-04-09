Олимпиада по физике, математике, русскому языку для старшеклассников 10-11 классов учреждений образования города Минска проведена Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева при содействии Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь — Российского центра науки и культуры в Минске.

В преддверии Дня космонавтики в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошло награждение победителей Международной олимпиады Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, а также видеомост с преподавателями и специалистами университета.