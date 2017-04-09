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Награждение победителей школьных олимпиад Минска в МПЦ Sputnik
10.04.2017 17:59 — Разное | Sputnik Беларусь
Олимпиада по физике, математике, русскому языку для старшеклассников 10-11 классов учреждений образования города Минска проведена Самарским национальным исследовательским университетом имени академика С. П. Королева при содействии Представительства Россотрудничества в Республике Беларусь — Российского центра науки и культуры в Минске.
В преддверии Дня космонавтики в мультимедийном пресс-центре Sputnik Беларусь прошло награждение победителей Международной олимпиады Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева, а также видеомост с преподавателями и специалистами университета.
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Самарский национальный исследовательский университет имени академика С. П. Королева является лидирующим аэрокосмическим инновационным вузом России, входит в...
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