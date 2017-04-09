Сборная Беларуси по мини-футболу не смогла добиться победы и во втором туре отборочного турнира чемпионата Европы, который проходит в Тбилиси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Встреча с хозяином соревнований квалификационной группы «А» командой Грузии прошла с небольшим преимуществом белорусов, но счет открыли соперники. Через минуту после начала второй половины игры ворота Андрея Головнева поразил грузинский бразилец Рониньо. Однако буквально в следующей атаке капитан белорусской дружины Александр Черник сравнял счет — 1:1. До конца игры оставалось еще немало времени, но результат не изменился.

В другом поединке второго дня соревнований футболисты Италии переиграли сборную Нидерландов 4:2 и досрочно обеспечили себе первое место и путевку в финальный турнир континентального первенства.

На старте состязаний в грузинской столице итальянцы победили белорусов 2:1, а команды Грузии и Нидерландов победителя не выявили — ничья 1:1.

Если в заключительном туре 11 апреля белорусская команда обыграет голландцев, то независимо от исхода матча Италия — Грузия, получит шанс побороться за выход в финал ЧЕ-2018 в матчах плей -офф.

Турнирное положение перед последним игровым днем: Италия — 6 очков (разница мячей — 6 -3), Грузия — 2 (2 -2), Беларусь — 1 (2 -3), Нидерланды — 1 (3 -5).

В финальную стадию континентального первенства, которая пройдет в начале 2018 года в словенской Любляне, напрямую выйдут победители 7 квалификационных групп. Команды, которые займут вторые места и лучшая из финишировавших третьими, в матчах плей -офф разыграют еще 4 путевки в финал.