Мартовская инфляция не превысила пятипроцентный порог к январю, поэтому в Беларуси не будут индексировать «минималку» и зарплаты госслужащих, сообщает Минтруда.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Не будут индексировать также пособия по безработице, стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, которых направили на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт.

Денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений тоже не будет проиндексировано.