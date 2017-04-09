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Мартовские зарплаты госслужащих, стипендии и "минималку" индексировать не будут
Мартовская инфляция не превысила пятипроцентный порог к январю, поэтому в Беларуси не будут индексировать «минималку» и зарплаты госслужащих,
Не будут индексировать также пособия по безработице, стипендии обучающимся, стипендии клиническим ординаторам, стипендии работникам, которых направили на повышение квалификации, переподготовку, стажировку в очной (дневной) форме обучения в другой населенный пункт.
Денежное довольствие военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, а также военнослужащих срочной военной службы, суворовцев, воспитанников воинских частей, курсантов военных учебных заведений тоже не будет проиндексировано.
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Мартовская инфляция не превысила пятипроцентный порог к январю, поэтому в Беларуси не будут индексировать "минималку" и зарплаты госслужащих.
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