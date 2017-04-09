МИНСК, 10 апр – Sputnik. Компания Tesla Motors обогнала General Motors Co по рыночной капитализации и стала крупнейшим автопроизводителем США.



© AFP/ GEOFFROY VAN DER HASSELT Первые беспилотные автобусы выехали на улицы Парижа

За первые три месяца текущего года производитель электромобилей установил квартальный рекорд по продажам машин, поставив на рынок 25,418 тысячи авто, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда же компания обошла по капитализации Ford Motor. которая на 100 лет старше производителя электромобилей.

В ходе торгов понедельника цена акций Tesla резко увеличивалась, доведя капитализацию компании до 51,01 миллиарда долларов. Рыночная стоимость GM при этом составляет порядка 50,89 миллиарда долларов.

GM при этом по-прежнему является крупнейшим автопроизводителем в США по доле рынка – 17,3% от продаж в прошлом году, приводит газета The Wall Street Journal данные Autodata Corp. Доля Tesla, для сравнения, составляла 0,2%, что больше, чем, например, у Ferrari и Maserati.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).