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Tesla стала крупнейшим автопроизводителем США по капитализации

10.04.2017 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 10 апр – Sputnik. Компания Tesla Motors обогнала General Motors Co по рыночной капитализации и стала крупнейшим автопроизводителем США.

Tesla стала крупнейшим автопроизводителем США по капитализации
© AFP/ GEOFFROY VAN DER HASSELT
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За первые три месяца текущего года производитель электромобилей установил квартальный рекорд по продажам машин, поставив на рынок 25,418 тысячи авто, что на 25% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Тогда же компания обошла по капитализации Ford Motor. которая на 100 лет старше производителя электромобилей.

В ходе торгов понедельника цена акций Tesla резко увеличивалась, доведя капитализацию компании до 51,01 миллиарда долларов. Рыночная стоимость GM при этом составляет порядка 50,89 миллиарда долларов.

GM при этом по-прежнему является крупнейшим автопроизводителем в США по доле рынка – 17,3% от продаж в прошлом году, приводит газета The Wall Street Journal данные Autodata Corp. Доля Tesla, для сравнения, составляла 0,2%, что больше, чем, например, у Ferrari и Maserati.

Американская компания Tesla Motors основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности — Toyota и Daimler.

GM выпускает легковые и грузовые автомобили в 30 странах, продает и осуществляет техобслуживание в 140 странах. Штаб-квартира концерна находится в Детройте (штат Мичиган).

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе торгов понедельника цена акций Tesla резко увеличивалась, доведя капитализацию компании до 51,01 миллиарда долларов.

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