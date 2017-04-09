Капитан «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал лучшим бомбардиром завершившегося регулярного чемпионата НХЛ и выиграл «Арт Росс Трофи».



Коннор Макдэвид. Фото: nhl.com

20-летний канадец набрал 100 (30+70) очков в 82 матчах. Он на 11 очков опередил ближайших преследователей — Сидни Кросби из «Питтсбурга» — 89 (44+45) и Патрика Кейна из «Чикаго» — 89 (34+55).

Коннор Макдэвид стал вторым в истории игроком «Ойлерс» (после Уэйна Гретцки), выигравшим «Арт Росс Трофи», и первым — за последние 30 лет.

Кроме того, он стал третьим игроком в истории НХЛ после Гретцки и Кросби, кто выиграл «Арт Росс», проводя всего второй сезон в лиге.

— Честно говоря, я еще не совсем осознал это. Не знаю даже, что сказать. Это очень много для меня значит. Но я бы не достиг такого результата без партнеров, таких как Патрик Марун и Леон Драйзайтль, с которыми я играю весь год. Это огромная честь — выступать за такую команду, — цитирует официальный сайт НХЛ Макдэвида, который в последних 14 играх сезона набрал 25 (7+18) очков.



Фото: nhl.com

Впервые с 2004 года ни один игрок не сумел забить 50 голов в регулярном сезоне. В предыдущий раз (не считая сокращенный из-за локаута сезон-2012/13) это произошло в сезоне-2003/04. Тогда приз лучшему снайперу разделили Джером Игинла, Рик Нэш и Илья Ковальчук, забросившие по 41 шайбе.

В нынешнем сезоне лучший результат показал Сидни Кросби из «Питтсбурга» — 44 гола. 29-летний канадец опередил ближайших преследователей — Никиту Кучерова из «Тампы» и Остона Мэттьюса из «Торонто» — на 4 гола.

Кросби выиграл «Морис Ришар Трофи» во второй раз в карьере, впервые — в 2010 году, когда разделил приз со Стивеном Стэмкосом.

До этого приз лучшему снайперу 4 года подряд выигрывал капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.

— Когда я выиграл этот приз в 2010 году, то не думал, что представится шанс сделать это еще раз. Но получился такой сезон, когда шайбы залетали в ворота немного чаще. Обычно 44 гола для победы в этой гонке недостаточно, но в этом году все получилось так, как нужно. Это здорово, а теперь по расписанию плей-офф, — приводит слова Кросби официальный сайт НХЛ.

Форвард «Торонто» Остон Мэттьюс выиграл бомбардирскую гонку среди новичков в регулярном чемпионате НХЛ. 19-летний американец набрал 69 (40+29) очков в 82 матчах и опередил Патрика Лайне из «Виннипега» на 5 очков. Также он стал лучшим снайпером среди новичков.

На счету 18-летнего финна Патрика Лайне, который пропустил несколько матчей из-за сотрясения мозга и болезни, оказалось 64 (36+28) очка в 73 матчах.

На третьем и четвертом местах оказались еще 2 игрока «Мэйпл Лифс» — Вильям Нюландер и Митч Марнер, набравшие по 61 очку. Замкнул пятерку лучших финна Себастьян Ахо из «Каролины» с 49 (24+25) очками в 82 матчах.

Голкипер «Коламбуса» Сергей Бобровский стал лучшим вратарем регулярного сезона по двум статистическим показателям. Россиянин отражал 93,1% бросков по своим воротам и опередил Джимми Ховарда из «Детройта» (92,7%) и Крэйга Андерсона из «Оттавы» (92,6%). Кроме того, у Бобровского оказался лучший в лиге коэффициент надежности (количество пропущенных голов за 60 минут) — 2,06 против 2,07 у Брэйдена Холтби из «Вашингтона» и 2,1 у Джимми Ховарда.

Голкипер «Вашингтона» Брэйден Холтби выиграл приз «Уильям Дженнингс Трофи», который присуждается вратарям команды, пропустившей меньше всех голов в регулярном чемпионате НХЛ.

«Кэпиталс» пропустили 182 гола и опередили «Коламбус» (195) на 13 голов.

Отметим, что по правилам второй вратарь «Вашингтона» Филипп Грубауэр не считается обладателем приза, так как провел только 24 матча при требуемых 25. Тем не менее сообщается, что «Кэпиталс» собираются просить лигу сделать для него исключение.