



До конца года в индустриальном парке "Великий камень" планируется увеличить число резидентов до 20 компаний.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

«Вчера состоялись встречи министра экономики Беларуси Владимира Зиновского и заместителя главы Администрации Президента Николая Снопкова с деловыми кругами КНР - представителями акционеров совместной управляющей компании по развитию Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" китайскими корпорациями "Чайна Мерчантс Групп" и САМСЕ (холдинг "Синомач"). Участники встречи обсудили итоги работы по созданию индустриального парка за 2016 год, вопросы строительства, привлечения резидентов, планы на 2017 год. Представители китайских корпораций подтвердили свою готовность к участию в развитии парка и дальнейшему инвестированию на его территории. В ходе обсуждения стороны выразили намерения продолжать работу по привлечению инвесторов в парк, в качестве ориентира определив планку в 20 резидентов по итогам 2017 года", - сообщается на сайте Минэкономики.

Также 9 апреля состоялась встреча заместителя министра экономики Павла Утюпина с Инвестиционной ассоциацией китайских компаний центрального подчинения Комитета по контролю и управлению госимуществом КНР, посвященная перспективам реализации совместных проектов между предприятиями ассоциации и белорусскими партнерами.

"В состав ассоциации входят 60 крупных госкорпораций, подчиненных Комитету по контролю и управлению госимуществом при Госсовете КНР, из которых более 20 входят в 500 крупнейших мировых компаний согласно рейтингу Fortune Global 500", - поясняет пресс-служба Минэкономики.

Стороны договорились о визите в Беларусь руководства ассоциации и представителей входящих в нее компаний для предметного ознакомления с возможностями вхождения китайских компаний в акционерный капитал белорусских предприятий. В пресс-службе сообщили, что сегодня в Пекине состоялось девятое заседание рабочей группы по вопросам Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень" под председательством министра экономики Беларуси Владимира Зиновского и заместителя министра коммерции КНР Юя Цзяньхуа.

Участники заседания подробно обсудили ключевые вопросы развития парка - от хода строительных работ инфраструктуры парка и объектов резидентов до финансирования и улучшения правового режима.

"В 2017 году мы вступили в новый этап проекта - эксплуатацию и развитие, с чем я и хочу поздравить каждого из присутствующих и поблагодарить за ваш вклад в совместный успех. И это должно быть стимулом для дальнейшей, еще более эффективной и активной работы по проекту", - отметил Владимир Зиновский, открывая заседание.

Министр особо подчеркнул необходимость обеспечения привлекательной инвестиционной среды в парке, а также его особую стратегическую значимость в отношениях Беларуси и Китая как центра размещения высокотехнологичных отраслей, формирующих экономику будущего. Рабочая группа рассмотрела и в целом одобрила план-график работ по реализации проекта на 2017 год и поручила обеспечить его утверждение в кратчайшие сроки.

Данный план включает мероприятия по усовершенствованию механизма управления парком, проектированию и строительству инфраструктуры парка, привлечению резидентов и инвесторов, в том числе путем популяризации индустриального парка как международного проекта, оказанию финансовой, технической поддержки для развития "Великого камня" и координации деятельности его первых резидентов, стимулированию в парке научно-исследовательской деятельности.

"На заседании была представлена информация о подготовке и сроках принятия проекта указа "О совершенствовании специального правового режима Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень". К данному вопросу китайская сторона отнеслась с большим вниманием, положительно оценивая документ как действенный инструмент придания дополнительного интереса для инвесторов. Кроме того, были заслушаны доклады отдельных компаний-партнеров, планирующих реализовывать проекты в индустриальном парке", - сообщает пресс-служба Минэкономики.

