Для разработки декрета о тунеядцах нужно было привлечь ученых, заявил президент. «Могли бы мы с учеными, гуманитариями, академиками проработать эту тему и несколько вариантов избрать? Нет, опять мне принесли этот проект декрета, положили на стол», — констатировал Александр Лукашенко. FINANCE.TUT.BY поговорил с учеными о том, какие изменения можно внести в декрет № 3.

«Заказывать талон к врачу с карточкой соцстрахования»

Чтобы отделять тунеядцев от тех, кто регулярно платит налоги, декан экономического факультета БГУ Михаил Ковалев предлагает использовать карточки социального страхования.

Михаил Ковалев. Фото: economy.bsu.by

— Например, заказывая талон в поликлинике, будут просить предъявить карточку социального страхования. Тунеядцам такую карточку можно выдавать после того, когда оплатят налог. Те, кто откажется оплачивать сбор, будут пользоваться медициной платно. Если кто-то работает в России, но приезжает в Беларусь лечиться, пусть платить за все в кассу больницы, — рассуждает Михаил Ковалев.

С существующими картами социального страхование ввести такое новшество будет тяжело, считает Михаил Ковалев. Но добавляет, что в следующем году в Беларуси планируют производить национальные ID-карты, которые включают в себе все необходимые документы.

— Уже объявлено, что будем переходить на новые карточки социального страхования. Мы ведь живем в XXI веке — технически можно сделать карточки с электронными чипами, которые показывают, работает человек или нет. Естественно, идею еще надо разрабатывать. Похожие карточки уже существуют в каждой более-менее развитой стране миру — должны появиться и у нас, — говорит Михаил Ковалев.

Декан экономического факультета в целом одобряет налог на тунеядство: «Все должны содержать государство и социальную сферу», — отмечает Михаил Ковален. Но главная проблема, по его мнению, в том, что сейчас декрет направлен «скорее на бедных, чем на богатых».

— Во многих странах налог на богатых не 13%, как у нас, а намного больше. У тебя есть коттедж за миллион долларов или «Феррари» — плати налог. Так называемый налог на богатство в развитых странах дополняется налогом на наследство. Если власти преследуют фискальные цели, нужно вводить налог для богатых. Но если власти хотят заставить людей легально работать, то надо усовершенствовать декрет о тунеядцах.

По оценкам ученого, теневой сектор экономики сегодня составляет 15−20% от ВВП.

— Это по самым скромным подсчетам. Если вовлечь этих людей в экономический оборот, вырастет ВВП и чуть-чуть повысятся отчисления в бюджет. Что особенно важно, вырастут отчисления в пенсионный фонд. Я лично знаю десятки примеров, когда люди живут в России, но лечиться приезжают сюда, хотя не платят ни копейки налогов в бюджет.

Михаил Ковалев считает, что нужно проводить разъяснительную работу. По его мнению, многие белорусы не знают, что для получения пенсии надо наработать минимальный страховой стаж (на данный момент 16 лет — прим. TUT.BY). «Понимание таких моментов, могло бы простимулировать людей выходить „из тени“ и работать легально», — убежден ученый.

«Надо оценивать, чтобы понять: менять декрет или вообще отменить»

Сергей Балашенко. Фото: law.bsu.by

Чтобы внести изменения в декрет, необходимо провести его серьезную экспертизу, считает декан юридического факультета БГУ Сергей Балашенко:

— Надо оценивать все негативные и позитивные стороны, касающиеся данного нормативно-правового акта. И только после всесторонней оценки можно выносить какие-то рекомендации: принимать новый вариант или вообще отказываться от данного документа.

По словам Сергея Балашенко, за экспертной оценкой касательно декрета на тунеядство к специалистам юридического факультета не обращались.

— Однако если такое поручение будет, то мы готовы сделать заключение и дать свои рекомендации, — говорит Сергей Балашенко.

«Готовы ли мы платить за тех людей, которые не работают, но хотят потреблять?»

— Помочь с проработкой декрета ученые, конечно, могут — и скорее всего, этим займется Институт экономики, — предполагает Сергей Чижик, первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси.

Директор Института экономики Валерий Бельский рассказал, что пока не видел новой редакции декрета № 3, но «ученые готовы рассмотреть его с большой ответственностью и огромным интересом».

Валерий Бельский. Фото с сайта economics.basnet.by

— Правда, я не исключаю, что у нас будут взаимные споры, — уточняет Валерий Бельский.

Первый заместитель председателя президиума НАН Беларуси рассказывает, что среди ученых знает многих, кто неоднозначно относится к декрету, в том числе тех, кто считает его «излишним в условиях не самой простой экономической ситуации». Но большинство ученых, по мнению Валерия Бельского, склоняется к тому, что «каждый трудоспособный гражданин должен участвовать в обеспечении социальных благ, если у него нет к этому препятствий.

— Ненормальная ситуация, когда больше 350 тысяч трудоспособных человек не заняты в «официальном» секторе экономики. Это очень много. В то же время они участвуют в потреблении общественных благ. Каждому я предлагаю ответить на вопрос: готовы ли мы платить за тех людей, которые не работают, но хотят потреблять? Условно говоря, регулярно оплачивать чьи-то покупки в магазине. Нам это показалось бы неестественным. Но ведь происходит то же самое — только в масштабах экономики, — рассуждает Валерий Бельский.

На распространенные возражения насчет того, что налоги белорусы уплачивают , покупая товары в магазинах или пользуясь услугами связи, директор Института экономики отвечает, что это только часть сборов.

— НДС, о котором все говорят, обеспечивает только порядка 30% поступлений в бюджет. Все равно, что заявлять: «Я плачу 30% налогов, а вы от меня отстаньте», — говорит Валерий Бельский.

По его мнению, споры по поводу того, что декрет заставляет людей работать, также необоснованны.

— Труд — это право, которым каждый может воспользоваться. Нет вопросов! Но участвовать в расходах государства — это конституционная обязанность. Расходы государства нужно покрывать. Да, в жизни бывают разные ситуации. Все не учтешь. Поэтому изменения в декрет предусматривают коллегиальное их рассмотрение, — отмечает ученый.

Среди других корректировок в декрет № 3 Валерий Бельский предлагает расширение списка тех, кто может получить освобождение от уплаты налога, и возможность неденежной формы компенсации, то есть участия в общественных работах.

— Проблемы, наверное, возникли из-за исполнения решения главы государства на местах. Без разбора получали все уведомления на фоне такого негативного отношения к этой практике, подогреваемой в том числе отдельными политиками. Слово «тунеядец» тоже было оскорбительным, — убежден Валерий Бельский.

Директор Института экономики считает, что для начала можно было ограничиться звонком или вызовом в налоговую, чтобы поинтересоваться ситуацией конкретного человек, а уже потом рассылать уведомления на уплату налога. Что касается суммы налога, то Валерий Бельский отмечает: только на медобслуживание одного белоруса государство тратит 400 рублей в год.

— Получается, что только медицину мы и покрываем (уплатой налога на тунеядство. — Прим. ред), — резюмирует Валерий Бельский.