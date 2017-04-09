Хоккеисты магнитогорского «Металлурга», обыграв дома питерский СКА во второй встрече финальной серии Кубка Гагарина, сравняли счет в противостоянии, которое продлится до 4 побед.



Фото: khl.ru

«Металлург» Мг — СКА — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Коварж (К.Ли, 7.20, в большинстве), 1:1 — Шипачев (Ковальчук, Н. Гусев, 11.40, в большинстве), 2:1 — Калетник (Осала, 37.17, в меньшинстве), 3:1 — Сантала (Тимкин, Е. Бирюков, 58.49, в пустые ворота).

Броски: 17−44 (2−17, 8−11, 7−16).

Силовые приемы: 22−17.

Штраф: 12−6.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве, но в целом гости действовали намного агрессивнее. «Магнитку» выручали голкипер Василий Кошечкин и перекладина ворот, кроме того, хозяева заблокировали 16 бросков.

Во втором периоде «Магнитка» постепенно выравняла игру, сумев обернуть себе на пользу даже удаление в собственном составе — в меньшинстве отличился рекордсмен магнитогорцев по числу заблокированных бросков Владислав Калетник. Это был лишь второй его гол в нынешнем розыгрыше плей-офф.



Фото: khl.ru

В третьем периоде СКА всеми силами пытался спасти игру, но пропустил в концовке в пустые ворота, когда вратарь Игорь Шестеркин был заменен шестым полевым игроком. Отличился финский легионер Томми Сантала, который забросил свою первую шайбу и набрал первое очко в этом Кубке Гагарина.

Продолжение финальной серии — 12 и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Следующие поединки запланированы на 16 апреля (в Магнитогорске) и, если потребуется, 18 апреля (в Санкт-Петербурге) и 20 апреля (в Магнитогорске).

Ход финальной серии Кубка Гагарина (до 4 побед):

«Металлург» Мг — СКА — 1:1 (4:5, 3:1)

Примечательно, что «Магнитка», дважды (2014, 2016) завоевывавшая Кубок Гагарина, всякий раз начинала финальную серию с поражения.

Питерский СКА владел Кубком Гагарина однажды — в 2015 году. Тогда финальную серию против «Ак Барса» армейцы начали с победы.