﻿ "Магнитка" сравняла счет в финальной серии Кубка Гагарина. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Магнитка" сравняла счет в финальной серии Кубка Гагарина

10.04.2017 19:56 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Хоккеисты магнитогорского «Металлурга», обыграв дома питерский СКА во второй встрече финальной серии Кубка Гагарина, сравняли счет в противостоянии, которое продлится до 4 побед.


Фото: khl.ru

«Металлург» Мг — СКА — 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Шайбы: 1:0 — Коварж (К.Ли, 7.20, в большинстве), 1:1 — Шипачев (Ковальчук, Н. Гусев, 11.40, в большинстве), 2:1 — Калетник (Осала, 37.17, в меньшинстве), 3:1 — Сантала (Тимкин, Е. Бирюков, 58.49, в пустые ворота).

Броски: 17−44 (2−17, 8−11, 7−16).

Силовые приемы: 22−17.

Штраф: 12−6.

В первом периоде команды обменялись заброшенными шайбами в большинстве, но в целом гости действовали намного агрессивнее. «Магнитку» выручали голкипер Василий Кошечкин и перекладина ворот, кроме того, хозяева заблокировали 16 бросков.

Во втором периоде «Магнитка» постепенно выравняла игру, сумев обернуть себе на пользу даже удаление в собственном составе — в меньшинстве отличился рекордсмен магнитогорцев по числу заблокированных бросков Владислав Калетник. Это был лишь второй его гол в нынешнем розыгрыше плей-офф.


Фото: khl.ru

В третьем периоде СКА всеми силами пытался спасти игру, но пропустил в концовке в пустые ворота, когда вратарь Игорь Шестеркин был заменен шестым полевым игроком. Отличился финский легионер Томми Сантала, который забросил свою первую шайбу и набрал первое очко в этом Кубке Гагарина.

Продолжение финальной серии — 12 и 14 апреля в Санкт-Петербурге. Следующие поединки запланированы на 16 апреля (в Магнитогорске) и, если потребуется, 18 апреля (в Санкт-Петербурге) и 20 апреля (в Магнитогорске).

Ход финальной серии Кубка Гагарина (до 4 побед):

«Металлург» Мг — СКА — 1:1 (4:5, 3:1)

Примечательно, что «Магнитка», дважды (2014, 2016) завоевывавшая Кубок Гагарина, всякий раз начинала финальную серию с поражения.

Питерский СКА владел Кубком Гагарина однажды — в 2015 году. Тогда финальную серию против «Ак Барса» армейцы начали с победы.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Хоккеисты магнитогорского "Металлурга", обыграв дома питерский СКА во второй встрече финальной серии Кубка Гагарина, сравняли счет в противостоянии, которое...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Пока налог направлен на бедных, а не на богатых". Ученые - о том, как изменить декрет о тунеядстве
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика