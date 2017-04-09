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Прокурор потребовал для автомобилистки, сбившей двух детей в Солигорске, четыре года ограничения свободы

10.04.2017 11:44 — Разное | Tut.by  
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В суде Солигорского района 10 апреля продолжилось судебное слушание по делу автомобилистки, которая в августе прошлого года сбила двоих детей на велосипедах. Прокурор запросил для обвиняемой четыре года ограничения свободы без направления в спецучреждение, лишение прав на пять лет, а также удовлетворение морального иска пострадавшим с «учетом принципа разумности». В суде Солигорского района сегодня состоялись прения сторон.


На предыдущих заседаниях суд заслушал показания свидетелей, пострадавшей стороны и показания самой обвиняемой.

Свидетели показали, что обвиняемая сразу после аварии говорила с кем-то по телефону, утверждала, что в салон залетела оса и водитель от нее отбивалась — и так попала в аварию. Свидетели также говорили о том, что обвиняемая пошла на обгон по обочине и не заметила детей. Как выяснилось, женщина разговаривала по телефону в момент аварии.


Авария произошла на автодороге Радково — Солигорск в районе деревни Чижевичи в августе прошлого года. 36-летняя автомобилистка, управляя автомобилем Toyota Corolla Verso, наехала на двух велосипедистов. Оба ребенка — Никита и его сестра Алина Шалаевы — получили серьезные травмы и были госпитализированы.

Татьяне Лисок предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 317 УК — «Нарушение ПДД лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека либо причинение тяжкого телесного повреждения». Наказывается исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью или без лишения.

Обвиняемая в суде признала свою вину. В среду, 12 апреля, обвиняемая выступит с последним словом, также будет оглашен приговор.

 
 
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Обвиняемая признала свою вину, ей грозит до 4 лет ограничения свободы без направления в спецучреждение.

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