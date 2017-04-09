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Объявлены победители X юбилейной премии в сфере услуг и торговли "36 любимых мест Минска"
Церемония награждения 10-й юбилейной
Как известно, «36 любимых мест Минска» ежегодно отмечает наиболее популярные и любимые минчанами места: рестораны, салоны, магазины, театры, однако «в этом юбилейном для премии и для Минска году было решено отметить только тех, кто стал «символом города, если хотите — визитной карточкой, и безупречно проработал 10 лет» — отметил основатель премии
Opening song исполнила соул дива
Награды вручены местам, которые задали высокую планку обслуживания и удерживали ее на протяжении десятилетия, тем самым повлияли на стандарты качества в индустрии услуг и торговли в Минске в премиальном сегменте. Отдельная награда компании, изменившей индустрию торговли — сети магазинов «Евроопт». Итак, лауреатами 10-ой юбилейной премии, «Местами десятилетия», стали:
Сеть магазинов «Кравт»
News Cafe
Сеть салонов красоты «Бонжур»
Ресторан «7 комнат»
Магазины Mattioli
Салон «Смоленские бриллианты»
Бутик Max Mara
Сеть магазинов детской одежды Mothercare
Галерея магазинов «Модный Молл»
Спортивно-оздоровительный клуб «Мир фитнеса»
Салон красоты «Леди Гадива»
Ресторан «Бергамо»
Группа Сквирел
Сеть магазинов «Евроопт»
На фото: Александр Данчик, член «Клуба 36» (Лауреат премии — ресторан «Бергамо») с наградой десятилетия.
Новыми членами «Клуба 36» и почетными академиками премии «36 любимых мест Минска», в юбилейном году названы 5 персон, получивших награду «За вклад в развитие индустрии»:
Дмитрий Лазарь
Ирина Филистович
Владислав Туркин
Юрий Реут
Андрис Лиепа
На фото: Юрий Реут, основатель премии «36 любимых мест Минска» вручает награду «За вклад в развитие индустрии» Народному артисту России Андрису Лиепе.
В рамках премии прошла презентация партнеров из регионов Беларуси. В числе «Любимых мест Беларуси» были представлены:
Загородный клуб
«Санаторно-курортный комплекс «
Туристический комплекс премиум-класса «
Robinson club White Hall выглядел в этот вечер особенно торжественно.
Ps. Отметим так же что торт был изготовлен
Выступление фламенко знаменитой
Генеральный информационный партнер премии — Afisha.tut.by.
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