Церемония награждения 10-й юбилейной премии в сфере услуг и торговли «36 любимых мест Минска» прошла в Robinson club White hall с прогнозируемым ажиотажем и размахом. Среди гостей, как всегда, были персоны без которых сложно себе представить fashion-бизнес, ресторанный бизнес и многие другие сферы торговли и услуг.

Как известно, «36 любимых мест Минска» ежегодно отмечает наиболее популярные и любимые минчанами места: рестораны, салоны, магазины, театры, однако «в этом юбилейном для премии и для Минска году было решено отметить только тех, кто стал «символом города, если хотите — визитной карточкой, и безупречно проработал 10 лет» — отметил основатель премии Юрий Реут .





Opening song исполнила соул дива Джанин Джонсон (Janine Johnson, UK)





Награды вручены местам, которые задали высокую планку обслуживания и удерживали ее на протяжении десятилетия, тем самым повлияли на стандарты качества в индустрии услуг и торговли в Минске в премиальном сегменте. Отдельная награда компании, изменившей индустрию торговли — сети магазинов «Евроопт». Итак, лауреатами 10-ой юбилейной премии, «Местами десятилетия», стали:





Сеть магазинов «Кравт»

News Cafe

Сеть салонов красоты «Бонжур»

Ресторан «7 комнат»

Магазины Mattioli

Салон «Смоленские бриллианты»

Бутик Max Mara

Сеть магазинов детской одежды Mothercare

Галерея магазинов «Модный Молл»

Спортивно-оздоровительный клуб «Мир фитнеса»

Салон красоты «Леди Гадива»

Ресторан «Бергамо»

Группа Сквирел

Сеть магазинов «Евроопт»





На фото: Александр Данчик, член «Клуба 36» (Лауреат премии — ресторан «Бергамо») с наградой десятилетия.

Особая планкетка изготовлена по заказу партнером премии « Спорт-приз ».

Новыми членами «Клуба 36» и почетными академиками премии «36 любимых мест Минска», в юбилейном году названы 5 персон, получивших награду «За вклад в развитие индустрии»:

Дмитрий Лазарь

(группа Сквирел)

Ирина Филистович

(салон «Смоленские бриллианты»)

Владислав Туркин

(автосалон Audi)

Юрий Реут

(основатель премии «36 любимых мест Минска», фестиваля Taste of Minsk)

Андрис Лиепа

(за личный вклад в развитие театральной жизни Беларуси)





На фото: Юрий Реут, основатель премии «36 любимых мест Минска» вручает награду «За вклад в развитие индустрии» Народному артисту России Андрису Лиепе.

В рамках премии прошла презентация партнеров из регионов Беларуси. В числе «Любимых мест Беларуси» были представлены:

Загородный клуб Robinson club

«Санаторно-курортный комплекс « Плисса »

Туристический комплекс премиум-класса « Красный Бор »





Robinson club White Hall выглядел в этот вечер особенно торжественно.

Флористический дизайн Vetka-kvetka





Шеф вечера Марко Якетта подает авторское блюдо «Порто Черво? Нет, это Минск, детка!» с осетриной и черной икрой от Admiral Husso

Ps. Отметим так же что торт был изготовлен специализированным кондитерским магазином Tortas.by





Выступление фламенко знаменитой Ursula Moreno просто взорвало зал.

Генеральный информационный партнер премии — Afisha.tut.by.

Официальный сайт премии — 36mest.by .