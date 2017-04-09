﻿ "На донышке": Comedy Club показали пародию на Диану Шурыгину. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"На донышке": Comedy Club показали пародию на Диану Шурыгину

10.04.2017 21:25 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Передача Андрея Малахова «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной не оставила равнодушной развлекательную программу Comedy Club. Резиденты подготовили пародию посвященную героине, роль которой исполнил Тимур Батрутдинов.


В последнем выпуске Comedy Club резиденты комедийного шоу показали скетч, где Гарик Харламов исполнил роль ведущего «Муть говорят» Андрея Махалова, а Тимур Батрутдинов сыграл героиню передачи, которую назвали Алиной Даваловой.

В новой программе ведущий говорит, что с героиней «случилось то, о чем она не могла подумать», потому что «если бы она могла подумать, с ней бы этого не случилось». Батрутдинов, играющий Алину Давалову, подталкивает зрителей к выводу «сама виновата»: его героиня рассказывает о «небольшой домашней вечеринке». Ведущий успокаивает гостей студии и завершает программу прямой отсылкой к истории Дианы Шурыгиной — Харламов говорит, что мораль в современном российском обществе находится «на донышке», и показывает ставший мемом жест.

Гарик Харламов - Муть говорят от Comedy Club на Rutube.

Напомним, резиденты Comedy Club представят в Минске новую программу. ХБДС — шоу «Мы» 18+ пройдет на сцене Prime Hall 14 июня. ХБДС в Минске — это возможность увидеть в живом исполнении лучшие номера веселой троицы и нашего земляка — Андрея Скорохода.

Стоимость билетов: от 90 до 220 рублей.

Инфолиния: (29) 696−44−24.

18+

Купить билет

***

Напомним, AFISHA.TUT.BY для пользователей своего приложения проводит розыгрыш двух билетов на концерт Елки.

Для участия вам необходимо:

1. скачать приложение «Афиша» для iOS или Android;

2. открыть раздел «Розыгрыши» и нажать «Участвовать».

>> скачать для iOS

>> скачать для Android

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В последнем выпуске Comedy Club резиденты комедийного шоу показали скетч по мотивам программы "Пусть говорят" с Дианой Шурыгиной.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
КГК вскрыл мошенничество с НДС на 600 тыс. долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика