Передача Андрея Малахова «Пусть говорят» с Дианой Шурыгиной не оставила равнодушной развлекательную программу Comedy Club . Резиденты подготовили пародию посвященную героине, роль которой исполнил Тимур Батрутдинов.





В последнем выпуске Comedy Club резиденты комедийного шоу показали скетч, где Гарик Харламов исполнил роль ведущего «Муть говорят» Андрея Махалова, а Тимур Батрутдинов сыграл героиню передачи, которую назвали Алиной Даваловой.

В новой программе ведущий говорит, что с героиней «случилось то, о чем она не могла подумать», потому что «если бы она могла подумать, с ней бы этого не случилось». Батрутдинов, играющий Алину Давалову, подталкивает зрителей к выводу «сама виновата»: его героиня рассказывает о «небольшой домашней вечеринке». Ведущий успокаивает гостей студии и завершает программу прямой отсылкой к истории Дианы Шурыгиной — Харламов говорит, что мораль в современном российском обществе находится «на донышке», и показывает ставший мемом жест.

Гарик Харламов - Муть говорят от Comedy Club на Rutube .

Напомним, резиденты Comedy Club представят в Минске новую программу. ХБДС — шоу «Мы» 18+ пройдет на сцене Prime Hall 14 июня. ХБДС в Минске — это возможность увидеть в живом исполнении лучшие номера веселой троицы и нашего земляка — Андрея Скорохода.

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