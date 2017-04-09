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Нетрезвый мотоциклист потерял ориентацию в пространстве и поехал навстречу экипажу ГАИ

10.04.2017 11:36 — Разное | Tut.by  
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Мотоциклист, удирая от ГАИ по автодороге Р28 Минск — Молодечно в воскресенье, 9 апреля, не справился с управлением, свалился в кювет и опрокинулся. Водитель не пострадал, а когда выбрался из кювета, вновь попытался удрать, но поехал прямиком навстречу Госавтоинспекции. В крови у него обнаружили 1,8 промилле алкоголя, сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минского района.


Фото: ГАИ Минского района

Случай произошел в воскресенье на автодороге Р28. 36-летний мотоциклист превысил скорость, но не учел загруженность трассы. Водитель ушел в занос и свалился в кювет. В результате ДТП никто не пострадал, только мотоцикл получил механические повреждения. Водитель мототранспорта оставил место ДТП. Маневры мотоциклиста заметили сотрудники ГАИ и подали сигнал остановки. Тот их проигнорировал, попытался скрыться и успел проехать пару километров, но был задержан.

Как показало освидетельствование, водитель управлял мотоциклом в состоянии алкогольного опьянения (1,8 промилле), однако сам водитель употребление алкоголя не отрицает, пояснив, что употребил спиртное после совершения ДТП. Также водитель управлял мототранспортом без мотошлема.

— В отношении водителя были составлены административные протоколы по ч. 1 ст. 18.16, ч. 3 ст. 18.16, ч. 3 ст. 18.21, ч. 4 ст. 18.12, ч. 5 ст. 18.22, ч. 4 ст. 18.17 КоАП Республики Беларусь. Водитель от управления мотоцикла отстранен, мотоцикл доставлен на охраняемую стоянку, — отметили в ГАИ.

 
Теги: Минск
 
 
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