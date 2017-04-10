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Инфляция в Беларуси выросла
Национальный статистический комитет Беларуси сообщает о том, что по итогам трех месяцев 2017 года в стране наблюдается рост инфляции.
В марте 2017 года индекс потребительских цен по отношению к февралю вырос на 0,3%, по сравнению с декабрем 2016-го — на 1,7%. В январе цены выросли на 0,9%, феврале — на 0,5%
Продовольственные товары за год ( с марта 2016 по март 2017) подорожали на 8,6%, непродовольственные за такой же период стали дороже на 5,1%, а услуги выросли в цене на 9,3%. Последние демонстрируют наиболее активный рост и в сравнении с прошлым месяцем: за месяц (с февраля по март) они подорожали на 1,2%.
Напомним, что потребительская инфляция в Беларуси
Ранее Национальный банк
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Национальный статистический комитет Беларуси сообщает о том, что по итогам трех месяцев 2017 года в стране наблюдается рост инфляции.
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