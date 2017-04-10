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Футболист бросил снежком в соперника, отобравшего у него мяч

10.04.2017 23:24 — Разное | Tut.by  
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В матче американской Главной лиги соккера (MLS) футболист одной из команд настолько был обижен на соперника, отобравшего у него мяч, что решил отомстить ему, бросив в оппонента снежком.


«Реал Солт-Лейк» — «Ванкувер». Фото: twitter.com/footynews129

Как отмечает isport.ua, матч команд MLS «Реал Солт-Лейк» и «Ванкувер Уайткэпс» сопровождался аномальными погодными условиями. Поединок начался при ясной погоде и на изумрудном газоне. Ближе к концу первого тайма начался дождь, который довольно быстро трансформировался в обильный снегопад. Судьям даже пришлось поменять мяч на другой, оранжевый.

Вот как стремительно преображался погодный антураж на стадионе:

Видео: Major League Soccer

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А вот как полузащитник «Реала» Луис Силва отреагировал на потерю мяча после неудачной попытки обыграть Тима Паркера. От досады упавший игрок слепил снежок и швырнул его в соперника…

 
 
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Игрок американского клуба "Реал Солт-Лейк" решил вспомнить детство.

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