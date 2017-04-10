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Футболист бросил снежком в соперника, отобравшего у него мяч
В матче американской Главной лиги соккера (MLS) футболист одной из команд настолько был обижен на соперника, отобравшего у него мяч, что решил отомстить ему, бросив в оппонента снежком.
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Вот как стремительно преображался погодный антураж на стадионе:
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А вот как полузащитник «Реала» Луис Силва отреагировал на потерю мяча после неудачной попытки обыграть Тима Паркера. От досады упавший игрок слепил снежок и швырнул его в соперника…
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Игрок американского клуба "Реал Солт-Лейк" решил вспомнить детство.
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