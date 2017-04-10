Авторазвязка на Дзержинского и Жукова была введена в эксплуатацию в 2012 году. Она имеет три уровня и на данный момент остается самой большой эстакадой столицы.

Длина восьмиполосной развязки составляет 460 метров. На ее строительство было затрачено 250 миллиардов рублей. Возведение эстакады заняло у строителей 29 месяцев.