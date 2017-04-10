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Таймлапс: самая большая автомобильная развязка Минска ночью
10.04.2017 21:01 — Разное | Sputnik Беларусь
Авторазвязка на Дзержинского и Жукова была введена в эксплуатацию в 2012 году. Она имеет три уровня и на данный момент остается самой большой эстакадой столицы.
Длина восьмиполосной развязки составляет 460 метров. На ее строительство было затрачено 250 миллиардов рублей. Возведение эстакады заняло у строителей 29 месяцев.
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Sputnik отправился на самую большую автомобильную развязку Минска – смотрите на видео, как выглядит перекресток проспектов Дзержинского и Жукова под светом фонарей.
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