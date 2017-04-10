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На что обратить внимание при выборе стиральной машины, как лучше стирать цветное белье, кроссовки и мягкие игрушки и что сделать для того, чтобы техника послужила вам дольше? Об этом мы расскажем в первом материале нашего нового цикла «Секреты бытовой техники».



Фото: Pixabay.com

Представить нашу жизнь без бытовой техники практически невозможно. Но часто мы пользуемся лишь ее базовыми возможностями, не используя весь потенциал. В новом цикле статей 42.TUT.BY «Секреты бытовой техники» мы расскажем о последних технических инновациях мира современной бытовой электроники и о полезных функциях, о которых вы могли не знать.

Что нужно знать при выборе стиральной машины

При выборе стиральной машины первое, о чем стоит подумать, — это о месте ее будущего размещения. Ведь выбор типа машины (встраиваемая или отдельно стоящая) и ее габаритов прежде всего зависит от количества свободного пространства.





Единственное физическое ограничение помимо габаритов — пол в помещении должен быть ровным, иначе машинка при работе будет сильно вибрировать.

Высота и ширина у большинства моделей обычно около 85 см и 60 см, а вот глубина может разниться от 33 до 60 см. Если вы ограничены в свободной площади, стоит подумать о покупке более узкой модели.

Напрямую зависящий от габаритов параметр — максимальная загрузка. Чем машинка больше, тем, соответственно, вместительнее. В основном объем загрузки современных машин — от 6,5 до 8 кг.

Обратите внимание и на максимальную скорость отжима. В зависимости от стоимости машины этот параметр может варьироваться от 800 до 2000 об/мин. Однако большинству вещей для бережного отжима достаточно скорости в 1000 об/мин.

Что касается энергопотребления, то подавляющее большинство современных стиралок имеют наивысший класс энергоэффективности — «А».

Не только белье, но и пуховики, кроссовки и детские игрушки

В современных моделях стиральных машин можно стирать не только белье и обычную одежду, но и более объемные вещи — одеяла, пледы, подушки и даже пуховики.



Фото: hozobzor.ru

Например, чтобы выстирать пуховик рекомендуется выбрать режим с максимально мягкой и деликатной программой стирки, доступной в вашей машинке (в некоторых моделях есть специальные режимы для стирки пуховых вещей). Температура воды не должна превышать 30 градусов.

Также рекомендуется включить функцию дополнительного полоскания и повторить ее несколько раз для лучшего вымывания моющего средства.

Стирать в машинке можно и мягкие игрушки (особенно это актуально для родителей маленьких детей). Перед этим желательно снять с игрушки всю одежду. Затем лучше поместить игрушку в сетчатый мешок или наволочку для дополнительной защиты при стирке. Не забудьте проверить ярлык. Дело в том, что некоторые меха нельзя стирать в машинке, а определенные игрушки содержат в себе шарики пенопласта, которые не терпят воду.

Спортивную обувь нужно стирать в холодной воде во избежание деформации. Помимо этого, в машинку нужно кинуть старое полотенце для того, чтобы смягчить процесс стирки в барабане. Стельки и шнурки нужно заблаговременно достатьи постирать отдельно.



Фото: Pixabay.com

И еще один важный совет. Для того чтобы вещи прослужили вам как можно дольше, старайтесь четко придерживаться рекомендуемого температурного режима. Лучше установить температуру ниже указанной границы, чем выше. Более того, цветное белье, как правило, от стирки при высоких температурах выцветает.

А вообще, обязательно сохраните себе эту памятку с расшифровкой обозначений по уходу за одеждой:





А вы знали о стирке с паром?

Стирка с паром — интересная функция, которая сегодня есть в арсенале стиральных машин многих производителей.

Ее основное предназначение — это разглаживание ткани, избавление от складок, облегчение глажки, частично обеззараживание, освобождение одежды от посторонних запахов и, что важнее всего, уничтожение опасных аллергенов.





Принцип действия этого режима в моделях разных компаний немного различается, но в общем виде работает так: нагревательный элемент превращает воду в пар с высокой температурой, который направляется в барабан стиральной машины и уничтожает вредные бактерии и неприятные запахи.

Как правило, одежда при этом практически не намокает, а лишь обрабатывается выделяемым паром.

Некоторые стиральные машины совмещают стандартную стирку с паровой обработкой. Пар позволяет ослабить натяжение волокон, вследствие чего очищающие вещества легче в них проникают. После завершения стирки белье обдается паром для дезинфекции.

Воды и порошка при таких режимах затрачивается в несколько раз меньше, чем при обычной стирке с полосканием. Электроэнергии на выработку пара также потребляется практически вдвое меньше, чем на нагрев воды при обычной стирке.

Полезные функции: предварительное растворение порошка и дополнительная дверца

Часто случается, что стирка уже началась, а вы забыли добавить какую-то вещь. Инженеры компании Samsung считают, что потребителям будет полезна возможность добавления вещей в стиральную машину во время стирки, а потому новые стиральные машины с функцией AddWash предлагают такую возможность.





В них встроена дополнительная дверца, в которую можно загружать вещи прямо во время любого цикла стирки — это удобно.

Кроме того, в последних стиральных машинах компании используется технология Eco Bubble, позволяющая «не стирать, а отстирывать» вещи.





Перед началом стирки специальный генератор создает пузырьки воздуха, растворяя моющее средство в воде и превращая его в мыльно-пенный раствор. Он быстро проникает в ткань и эффективно отстирывает загрязнения. Кроме того, стирка выходит более бережной, так как нет первоначального механического воздействия на ткань микрогранулами стирального порошка

Экономьте, насколько это возможно

Производители понимают, что многим не нравится, когда стирка занимает несколько часов. Поэтому практически во все современные стиральные машины (даже эконом-класса) сегодня встраиваются режимы с короткими циклами стирки.





В зависимости от конкретной модели такие циклы могут длится от 15 до 30 минут (обычно на низких температурах — в 30 или 40 градусов). Их основное предназначение — быстро освежить вещи, которые еще не успели сильно загрязниться.

Кроме того, при таком режиме стирки расходуется гораздо меньше воды, моющего средства и электроэнергии (последней — до 30%).

Кстати, о расходе моющего средства. На упаковках с ним всегда указывается необходимый для стирки объем. И его нужно придерживаться, ведь правило «чем больше порошка, тем лучше отстирает» здесь не работает.

Более того, при передозировке есть вероятность того, что порошок полностью не растворится и останется на одежде, а это — дополнительная чистка или даже стирка.

Чтобы машина прослужила дольше

Не стоит использовать стиральную машину в качестве корзины для грязного белья: вы рискуете заработать плесень не только на стенках барабана машинки, но и на одежде.





Постоянные вибрации не идут на пользу стиральным машинкам. Они могут возникать не только из-за неправильной ее установки (неровная поверхность), но и из-за неправильной эксплуатации.

К примеру, нельзя плотно набивать барабан вещами — от этого и качество стирки пострадает, и вибрации усилятся. Желательно не стирать и слишком мало вещей (если, конечно, это не специальный режим) — машинке сложно будет распределить нагрузку, что тоже приведет к длительным повышенным вибрациям.

По этой же причине рекомендуется не стирать одновременно одну тяжелую и несколько легких вещей — распределение нагрузки станет проблемой даже для самой «умной стиральной машины».

Также стоит следить за предотвращением засоров в стиральной машине, которые могут привести к дорогостоящему ремонту. А причиной тому могут стать металлические «косточки» от бюстгальтера, скрепки, кнопки, булавки и другие мелкие предметы, проскальзывавшие сквозь отверстия в барабане.



Фото: Pixabay.com

Поэтому не забывайте перед загрузкой вещей в машину вывернуть карманы, посмотреть, хорошо ли держатся пуговицы и бегунки молнии. Кстати, вещи нужно стирать в застегнутом виде.

После стирки дверцу машинки нужно оставлять открытой, чтобы оставшаяся внутри влага высыхала и не приводила к появлению плесени.

Кроме того, необходимо регулярно чистить выдвижной резервуар для моющих средств (часто достаточно промыть его под струей воды). Не забывайте одновременно протирать и место для выдвижного ящика. Там может возникнуть пробка из затвердевшего порошка и кондиционера, мешающая забору моющего средства.





Если вы не хотите оплачивать ремонт соседям снизу, хотя бы раз в год желательно выдвинуть стиральную машину и визуально проверить гибкую подводку, трубы и сливной шланг на наличие повреждений и подтеков.

Кроме того, специалисты рекомендуют регулярно менять сливной шланг и гибкую подводку: внутри со временем образуется налет, становящийся причиной неприятного запаха.

Партнер проекта:

Стиральная машина Samsung AddWash полностью изменит ваше отношение к стирке. Теперь можно добавлять забытое белье и кондиционер на любом этапе. Секрет в специальной дополнительной дверце, которую можно открыть прямо во время стирки, не сливая воду.