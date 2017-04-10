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Гидромет о погоде во вторник 11 апреля: пройдут дожди, возможен град

11.04.2017 08:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 апр – Sputnik. Прохладная погода с дождями ожидается в Беларуси во вторник 11 апреля, сообщили Sputnik в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Гидромет о погоде во вторник 11 апреля: пройдут дожди, возможен град
© Pixabay
Гидромет: потепление будет недолгим – во вторник снова похолодает

Ранее синоптики предупредили, что потепление было кратковременным и на неделе погода испортится.

"Будет облачно с прояснениями, на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах – грозы, возможен слабый град", – сказали в Гидромете.

По информации специалистов, максимальная температура воздуха днем составит от +8 до +14°С, по юго-востоку республики – до +18°С. 

В Минске, как уточнили в Гидромете, во вторник тоже ожидается дождь, а воздух днем прогреется только до +11°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Тепло пока будет только в юго-восточных регионах республики – там днем термометры покажут до +18°С.

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