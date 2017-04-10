Вам — от 30 до 50. Усталость, постоянная депрессия и абсолютное непонимание, как дальше жить. Заедаете проблемы сладким, разочаровываетесь в партнерах, видите, как появляются седые волоски и лишние складочки на животе. Хотите что-то кардинально поменять — в себе, отношениях, карьере. Но, возможно, еще не знаете, что именно. «Наступил кризис среднего возраста» − ставите себе диагноз и начинаете ждать, когда же этот кризис закончится. Пересматриваете в 10-й раз «Дневник Бриджет Джонс», покупаете массу книг и записываетесь на прием к психологу.



gazeta.ru

Как дальше жить и что делать, чтобы выбраться из кризиса? А может быть, кризис среднего возраста — это не более чем ширма, за которой скрывается что-то еще? Давайте попробуем разобраться вместе.

Когда появился кризис среднего возраста?

Кризисы среднего возраста «появились» менее 100 лет назад. Первым, кто о них заговорил, был швейцарский психиатр Карл Юнг. В одной из своих книг он написал, что между 35 и 40 годами происходит изменение человеческой психики. Под изменениями Юнг подразумевал, что появляются новые качества характера, склонности и интересы. Сам же термин «кризис среднего возраста» ввел Эллиот Жаке спустя практически 40 лет. Он предположил, что человек начинает бояться скорой смерти, отсюда — и психологические проблемы.

В 70-е годы идеи о наличии у человека кризиса среднего возраста становятся популярными среди широкой аудитории. Формируется запрос на источники, которые направлены на развитие личности: начиная от психологии и заканчивая финансовым менеджментом — словом, все то, что помогает человеку самосовершенствоваться и обеспечивать личностный рост. Психологическое знание, которое было наукой для избранных, становится частью повседневной культуры. В этот же период и зарождается практика походов к психотерапевту и употребления антидепрессантов.



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В Советском Союзе тема кризисов среднего возраста не поднималась вплоть до 80-х годов. Одним из первопроходцев стал социолог Игорь Кон. В 40 лет, писал Кон, человек «начинает все острее чувствовать, что есть много вещей, которые ему уже «нельзя делать» или «поздно начинать». Дело не только в том, что ухудшается физическое самочувствие и появляются проблемы со здоровьем, но и возникают сомнения по поводу выбранной профессии. К 45 годам человек достигает пика карьеры (только если речь не идет о политической, административной или научной деятельности) и не знает, что делать дальше. Ко всему к этому добавляются изменения в семейной и личной жизни.

Две стороны одной медали: «мужской» и «женский» кризисы

Кризисам среднего возраста изначально придавали гендерную окраску. Разная роль мужчины и женщины в обществе, соответственно, разные причины, которые подвигают к переживаниям, унынию, депрессии…

В патриархальном обществе мужчинам навязывают роль главы семейства, источника финансовой стабильности. Осознание того, что значительная часть жизни уже пройдена, а профессия не позволяет реализовать свой потенциал, ведет к кризису идентичности. Мужчины остро ощущают начало происходящих изменений в этом возрасте и посвящают работе все свое время. Многие, достигшие успеха в своем деле, начинают строить «вторую» карьеру, к примеру, уходят в политику.

Женщинам же в патриархальном обществе отведена второстепенная роль — «хранительницы домашнего очага», а потому и кризисы в ее жизни связывают прежде всего с семьей — детьми, личными отношениями, на втором плане остается состоятельность как профессионала. На женщину в гораздо большей степени, чем на мужчину, влияет синдром «опустевшего гнезда». Дети вырастают, покидают отчий дом. Возникает чувство опустошения. Что дальше делать? Куда направить освободившуюся энергию?



independentfemme.com

Одну из самых (если не самую) популярных книг о возрастных кризисах написала американский психолог и журналистка Гейл Шихи. Она утверждает, что кризис среднего возраста у женщин наступает раньше, чем у мужчин. Но и для мужчин, и для женщин кризис среднего возраста — переход к своему последнему шансу. «Моя последняя возможность» у женщин ─ это возможность родить ребенка, построить карьеру, завершить образование или получить новое.

Долгое время считалось, что главная причина возникновения кризиса — биологический фактор. В 38 лет у женщин наблюдается пик сексуальной активности, в то время как у мужчин в этом возрасте уровень тестостерона снижается. Женщина, посвятившая себя семье и браку, чувствует отторжение и решает кардинально изменить свою жизнь, к примеру, найти молодого любовника.

Уже позже появляются идеи и о том, что женщины, как и мужчины, могут чувствовать проблемы с профессиональной реализацией. В 35 лет женщина, исполнив свой «материнский долг», выходит на работу — и адаптация протекает болезненно. В 1989 году группа исследователей из Мичиганского университета установила: работающие женщины реже сталкивались с депрессией, нехваткой жизненных сил, мотивации.

Любопытно, что психологи разделяют на «мужские» и «женские» не только причины кризисы, но и способы «борьбы» с ним. Считается, что женщины более приспособлены к сложностям, им легче переключиться на новый вид деятельности. Выходами из кризиса у мужчин же часто становится алкоголь и суициды.

Кому все это надо?

Некоторые исследователи развенчивают миф о кризисе среднего возраста. Главный аргумент — отсутствие серьезных доказательств. Только 10−26% людей (в зависимости от того, как исследователи определяют понятие «кризис среднего возраста») сообщают о наличии у них кризиса среднего возраста. Браки заключаются все позже (в Ирландии, Италии, Швеции возрастной порог приближается к 35 годам), детей рожают в том возрасте, который для наших мам и бабушек был бы запредельным. Женщины строят карьеру, а только потом решают забеременеть. Сдвинулся и момент наступления «опустевшего гнезда».

Психология вынуждена не отставать от реалий, поэтому и «симптомы» кризиса среднего возраста все время меняются. Раньше делали акцент на биологическом факторе, теперь — на профессиональном.



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Сами психологи, к слову, также заметили, что психологическое знание не является универсальным и актуально только для развитых стран. Там, где у людей есть свободное время. Там, где люди не умирают от голода. Там, где за него готовы платить.

Нам удобно оправдывать свои неудачи, свое непонимание себя кризисами, и одна из причин тому — образ, транслируемый в медиа. В 1999 году американский социолог Барри Гласнер описал термин «культура страха», потому что современные медиа постоянно тиражируют образ страха. В результате мы все время чего-то боимся.

Страх среднего возраста культивируется потому, что это приносит деньги. Несколько лет назад Организация экономического сотрудничества и развития провела исследование по употреблению антидепрессантов в разных странах мира. Лидируют США, где антидепрессанты употребляет около 60% взрослого населения! В 2015 году британское издание The Telegraph опубликовало новость: в 2005 году в Англии ежегодно выписывали около 30 миллионов рецептов на антидепрессанты, но к 2015 году это число возросло до 61 миллиона. Общая стоимость рецептов колеблется в районе 285 миллионов фунтов стерлингов в год — а это более 350 миллионов долларов! И, как показывает тенденция, эти цифры в ближайшее время будут только расти…



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Психология в современном мире стала очень прибыльным бизнесом. Нам продают горы литературы, нас призывают записаться на тренинги и семинары, нас пичкают антидепрессантами и добавками. Все — чтобы мы как можно быстрее выбрались из «кризиса».

А вы как думаете, действительно ли это всем вам надо? Может быть, «кризис среднего возраста» в нашей жизни совсем не кризис?

Поделитесь, верите ли вы в существование кризисов среднего возраста?