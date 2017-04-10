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От авторов спектакля о вагине: в Минске покажут постановку о художнике-гее

11.04.2017 09:00 — Разное | Tut.by  
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В апреле минскому зрителю покажут провокационный спектакль об искусстве и гомосексуализме, о сексе и ВИЧ, о материнской любви, проблемах современного общества и человеческих пороках. Драматическая фотосессия в двух актах, страшная сказка о суровой реальности — 17 и 18 апреля в галерее «Сталоўка XYZ» состоится премьера постановки по пьесе Николая Рудковского «Бог щекотки».


На фото: Марина Демидчик-Здоронкова (Республиканский театр белорусской драматургии)

Гомосексуализм не порок

Николай Рудковский обладатель многочисленных наград, произведения автора публикуются в зарубежных изданиях. Однако его пьесы не раз становились яблоком раздора в театральном обществе. В частности, за «Бога щекотки» автора обвиняли «в богохульстве и распространении мерзости». Все дело в особом видении Мадонны, которая предстает у автора в образах похотливой женщины, невинного ребенка, высшего примата и любящего гомосексуалиста.

Татьяна Артимович «Tабу or not табу?», театральный режиссер и критик: «О мужской любви писать можно, но вступать в „сакральное“ пространство материнства, оказалось, нельзя. Хотя, мне кажется, это как раз та „территория“, где и нужно искать причины многих проблем современности».

Жанр пьесы — сказка

Рудковский придерживается жанра и пишет произведение, разбив его на главы, каждая из которых — прямая отсылка к знаменитым сказкам или к не менее знаменитым библейским сюжетам. «Девочка со спичками», «Мальчик с пальчик», «Авраам и Сара», «Избиение младенцев» — архетипичные образы наделяются новым смыслом.

Николай Рудковский: «Мы все по-своему несчастны и счастливы. Мы все ищем счастье… Все познается в сравнении».


На фото: Анна Маланкина (заслуженная артистка РБ, Национальный академический драмтеатр им. М. Горького)

Эксперимент ради искусства

Отсутствие классической сцены, диалог со зрителем, изобилие необычных фото — такого не каноничного спектакля белорусский зритель еще не видел. Да и вообще, дальше актерских читок «Бог щекотки» до этого так и не заходил. Дорогу пьесе к зрителю проложил грузинский режиссер Давид Мгебришвили, художественный руководитель Потийского профессионального государственного театра, считающий данную работу экспериментом с философским подтекстом. Такое заявление оправданно в полной мере: говорить о любви в таком ключе, мягко скажем, непривычно. Все идеалы рушатся, жизнь теряет полноценность, а действительность заменяется иллюзорностью. Личность стала заложником фотокарточки, а образ — важнее живого человека. Сценографию к необычному спектаклю взялась решить художница также из Грузии Тамара Охикян. Ее работы характеризуются словом — эксперимент.

Роли без кастинга

Процесс отбора актеров был долгим. Для многих пробовавшихся на роли материал оказался слишком сложным и неподъемным — кастинга, в его классическом понимании, не было. Для режиссера были важны соответствие образу, профессиональные навыки и в определенной степени смелость — в итоге, роли достались четырем талантливым актерам: Дмитрию Рачковскому (лауреат Национальной театральной премии, Белорусский гос. театр кукол), Анне Маланкиной (заслуженная артистка РБ, Национальный академический драмтеатр им. М. Горького), Марине Демидчик-Здоронковой (Республиканский театр белорусской драматургии), Дмитрию Егорову (Белорусский респ. театр юного зрителя).

Когда: 17 и 18 апреля

Где: галерея «Сталоўка XYZ»

Сколько: 20−22,5 рублей.

Возрастное ограничение: 18+

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17 и 18 апреля в галерее "Сталоўка XYZ" состоится премьера постановки по пьесе Николая Рудковского "Бог щекотки".

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