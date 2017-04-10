Технические средства при организации охраны границ используются для того, чтобы минимизировать человеческий фактор, однако человек по-прежнему остается главным на границе, отметил в беседе на радио Sputnik Беларусь эксперт в области безопасности Александр Тищенко.

"Человеческая интуиция, "оперативная чуйка" технике не присущи. Техника может только чему-то помочь", — убежден Тищенко.

При этом, по словам эксперта, важную роль пограничники отводят своим помощникам — служебным собакам, их нюх не способна заменить или воспроизвести никакая техника.

"Служебные собаки — это такие же солдаты, они точно так же несут службу. И любая проблема в отношении собаки — это серьезно, вплоть до расследования. Если не дай Бог, то потеря бойца", — рассказал Тищенко.

Эксперт также прокомментировал инцидент с прорывом джипа через белорусскую границу, произошедший в ночь на 20 марта в пункте пропуска "Александровка" на белорусско-украинской границе.



© Фото: предоставлено Антоном Бычковским Jeep из Украины рвался в Беларусь, пограничники отстреливались

"Пограничники отработали классически и по схеме, с учетом тех возможностей и задач, которые формировались длительные годы. С учетом достижений, промахов, побед все было сделано для того, чтобы ситуация разрешилась именно так. Это максимум, который можно было выжать из тех возможностей, которые на сегодняшний день есть на границе", — отметил эксперт.

Эксперт также рассказал о возможной проницаемости белорусско-украинской границы вне пунктов пропуска. По словам Тищенко, с точки зрения незаконного пересечения границы, чем лучше техника, чем плотнее охрана границы, тем меньше шансов ее нарушить.

"Для местных жителей болото — это как для нас, городских, асфальт. Это не препятствие. При этом даже местные жители четко понимают, если граница охраняется, то они стараются ее не нарушать. Если они чувствуют слабину, они ею пользуются. Поэтому чем меньше слабины, тем больше порядка", — сказал Тищенко.

По словам эксперта, нарушителей пересечения границы нужно подразделять на профессиональных и непрофессиональных. Профессионалы умеют ориентироваться на местности, прокладывать маршруты через труднопроходимые участки, вести разведку, конспирироваться, имеют боевой и военный опыт. И это наиболее сложная категория нарушителей. Если же нарушители неподготовленные, то у них шансов меньше всего.

"В таких случаях все датчики, системы наблюдения, технические "фишки" просто позволяют быстрее реагировать на какие-либо вопросы. При этом классическая тактика не меняется", — уточнил Тищенко.

При выставлении так называемых "засад" на границе учитывается множество нюансов, таких как ландшафт, рельеф, погодные условия, время суток, близость населенных пунктов, оперативные данные и прочее. По словам Тищенко, это полноценная "пограничная наука". При этом, по словам эксперта, современные системы могут "самообучаться".

"Система может определить по характеру воздействия на датчики, кто или что это — ветер, животное, что-то еще. Если раньше пограничные заставы были вынуждены на подобные "сработки" вылетать постоянно, то сейчас система позволяет определить, кто и в каком месте, и не только с помощью камер, но и с помощью такого воздействия", — рассказал Тищенко.

Эксперт также сравнил условия работы и подготовку белорусских пограничников с зарубежными коллегами.

"Мы не уступаем, и более того, пограничная служба Беларуси всегда считалась наиболее надежным партнером с точки зрения отношения к службе, отношения к охране границы, ее организации и техническому отношению. В данном случае, если говорить о нашумевших заявлениях со стороны Латвии, что там будут ставить системы, то с нашей стороны они уже стоят", — рассказал Тищенко.

Беседу с экспертом в области безопасности Александром Тищенко об охране государственной границы Беларуси слушайте на радио Sputnik Беларусь.