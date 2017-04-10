В эпоху соцсетей каждый может стать знаменитостью. Иногда это, кстати, прискорбно!

Но бывают обратные примеры. Когда в центре внимания оказываются яркие, сильные, мотивирующие личности, о которых мы могли бы и не узнать.

Так, Лин Слейтер — 63-летняя профессор и социальный работник — точно не могла предположить, что внезапно станет иконой стиля. Но во время Нью-йоркской недели моды она случайно попала в объективы фотографов — те решили, что она стилист, медийная личность — и стала знаменитой.





Примечательно то, что Лин не прибегала к услугам пластических хирургов и не пытается молодиться за счет мейкапа — она выглядит на свой возраст.

Тем самым демонстрируя: в 63 года можно быть гораздо более яркой, современной, харизматичной, свободной в самовыражении, чем в 20 лет!





Сегодня Лин ведет свой блог Accindal Icon («Случайная икона») и аккаунт в Instagram , пользующийся бешеной популярностью.

Вот что написала Лин в блоге в графе «О себе»:

Невозможно найти блог о моде или журнал, который показывает эстетику городской, современной, интеллектуальной женщины вроде меня, живущей интересной, но обычной жизнью. И, что более важно, которой хорошо и удобно с собой такой, какая она есть…

Полюбился образ свободной и стильной горожанки не только интернет-пользователям, но и брендам. Лин успела поработать с H&M и Mango и стала лицом бодипозитивного проекта All Woman Project.

Вот как сама Лин характеризует свой стиль и объясняет внезапную популярность:

— Я не принимаю во внимание свой возраст, когда одеваюсь. В наше время границы того, кто и что может стать модным, абсолютно иллюзорны ─ и это прекрасно.

Я никогда не снимаюсь в одежде, которую не надела бы в реальной жизни, и думаю, что женщина, независимо от возраста, не должна ограничивать себя ложными стереотипами. Стоит экспериментировать как с одеждой, так и со своей жизнью!





Лин, в отличие от многих гламурных звезд, не создает иллюзорный мир вечной молодости, но зато позволяет себе быть собой. И показывает всем нам: взрослеть — это очень интересно!