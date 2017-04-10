﻿ "Более яркая и современная, чем двадцатилетние": как профессор и соцработник стала иконой стиля в 63. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Более яркая и современная, чем двадцатилетние": как профессор и соцработник стала иконой стиля в 63

11.04.2017 09:20 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В эпоху соцсетей каждый может стать знаменитостью. Иногда это, кстати, прискорбно!

Но бывают обратные примеры. Когда в центре внимания оказываются яркие, сильные, мотивирующие личности, о которых мы могли бы и не узнать.

Так, Лин Слейтер — 63-летняя профессор и социальный работник — точно не могла предположить, что внезапно станет иконой стиля. Но во время Нью-йоркской недели моды она случайно попала в объективы фотографов — те решили, что она стилист, медийная личность — и стала знаменитой.


Примечательно то, что Лин не прибегала к услугам пластических хирургов и не пытается молодиться за счет мейкапа — она выглядит на свой возраст.

Тем самым демонстрируя: в 63 года можно быть гораздо более яркой, современной, харизматичной, свободной в самовыражении, чем в 20 лет!


Сегодня Лин ведет свой блог Accindal Icon («Случайная икона») и аккаунт в Instagram, пользующийся бешеной популярностью.

Вот что написала Лин в блоге в графе «О себе»:

Невозможно найти блог о моде или журнал, который показывает эстетику городской, современной, интеллектуальной женщины вроде меня, живущей интересной, но обычной жизнью. И, что более важно, которой хорошо и удобно с собой такой, какая она есть…

Полюбился образ свободной и стильной горожанки не только интернет-пользователям, но и брендам. Лин успела поработать с H&M и Mango и стала лицом бодипозитивного проекта All Woman Project.

Вот как сама Лин характеризует свой стиль и объясняет внезапную популярность:

— Я не принимаю во внимание свой возраст, когда одеваюсь. В наше время границы того, кто и что может стать модным, абсолютно иллюзорны ─ и это прекрасно.

Я никогда не снимаюсь в одежде, которую не надела бы в реальной жизни, и думаю, что женщина, независимо от возраста, не должна ограничивать себя ложными стереотипами. Стоит экспериментировать как с одеждой, так и со своей жизнью!


Лин, в отличие от многих гламурных звезд, не создает иллюзорный мир вечной молодости, но зато позволяет себе быть собой. И показывает всем нам: взрослеть — это очень интересно!

 
 
Ссылка на источник 9
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нам есть о чем подумать. И есть кого показать нашим мамам в качестве примера!

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Эксперт о технических средствах охраны границ и человеческой интуиции
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика