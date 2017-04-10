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"Я тут зашел в ваш фейсбук… Вы уволены!": как не потерять работу из-за поста в соцсетях

11.04.2017 09:40 — Разное | Tut.by  
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Как часто вы думаете о своей репутации, нажимая на странице в соцсети кнопку «опубликовать»? Или вы полагаете, что вас это не касается? Ведь вы простой специалист маленькой компании. Не звезда. Не публичная личность. Ну кто вас читает? Всего лишь 300 человек в друзьях.

А если 300 вдруг превратится в 3000? И вы уже не специалист компании, а владелец личного бренда. Можете ли вы быть уверены в том, что управляете ситуацией и ваша репутация безупречна? Что тексты, которые видят у себя в ленте ваши читатели, работают на вас, а не против вас, и вы достигаете с их помощью именно тех целей, которые поставили? Приводите клиентов, укрепляете их лояльность, повышаете свой доход?

А если вы наемный сотрудник: не повлечет ли публикация неосторожного поста депремирование или увольнение?

Давайте попробуем разобраться, на каком этапе каждому из нас стоит задуматься о репутации в сети и как на нее влияет контент, который мы создаем?

Об авторе:

Лариса Кисель

Лариса Кисель — маркетолог, маркетер, консультант. В практическом маркетинге с 2008 года. Автор и ведущая курса-практикума по контент-маркетингу.

Начнем с примера.

Это личная страница очень хорошего столичного врача:


Признайтесь честно: глядя на верхний баннер, чувствуете ли вы безусловное доверие, так необходимое представителю данной профессии? Возникает ли у вас чувство безопасности и надежности? Готовы ли вы прямо сейчас взять и отправиться к такому врачу на прием?

Вот как отреагировали на его профиль потенциальные клиентки, «передавая» из рук в руки скрин аккаунта:

Можно предположить, что именно такого эффекта и добивался тот, кто занимается продвижением этого специалиста. О враче говорят. Но что именно? Стало ли у него больше клиентов? Какую репутацию он снискал благодаря этому рекламному баннеру? Думал ли он в принципе о репутации, когда утверждал эту неоднозначную идею?

Существует 4 уровня управления репутацией. Подумайте, где прямо сейчас располагаетесь вы?

Уровень 1

Человек вообще не думает о репутации, о том, что она оказывает какое-то влияние на его жизнь. Размещает на своей странице личное вперемешку с профессиональным. Не выбирает выражений.

О чем не подозревает этот человек? О том, что репутация у него все-таки есть. Мы не являемся владельцами нашей репутации. Она «живет» в головах других людей. Коллега, начальник, работодатель, партнер или клиент листают наш профиль не любопытства ради, а чтобы разобраться, можно ли на нас положиться, стоит ли углублять отношения или лучше расстаться от греха подальше. Человек, который не задумывается о своей репутации и размещает в сети все, что душа желает, может встретиться с неожиданным для себя поворотом судьбы: внезапным увольнением, разрывом отношений, потерей клиентов, насмешками коллег.

Известны многочисленные случаи увольнения сотрудников с формулировкой «за потерю доверия», которые отпросились с работы по причине головной боли, а потом «засветились» жизнерадостными постами на своих страничках.

Уровень 2

Человек знает о существовании репутации, но не стремится ничего менять. Я такой, какой есть. Не нравится — до свидания.

Это более осознанный вариант, но по-прежнему беспечный. Поэтому последствия для него будут такие же, как для уровня 1.

13 членов экипажа авиакомпании Virgin Atlantic были уволены в одночасье за публичное обсуждение секретов фирмы, таких, как количество ремонтов судна и тараканов в кабине пилота. Все они полагали, что в личном аккаунте они могут обсуждать абсолютно любые темы.

Уровень 3

Человек знает о своей репутации, дорожит ею и старается не совершать действий, губительных для репутации. В этой группе находятся многие предприниматели. Они публикуют в соцсетях новости о собственных проектах, осторожно освещают важные моменты своей жизни, делятся своими успехами, замалчивают неудачи, не ведутся на провокации, репостят любопытную информацию и актуальные новости, но не совершают радикальных шагов для увеличения охвата, количества аудитории и роста собственной популярности.

Если такое все-таки случается и они становятся популярными, то выглядит это очень естественно и кажется вполне закономерным. Доход у этой категории людей напрямую зависит от их репутации. И они отдают себе в этом отчет.

Уровень 4

Человек одержим собственным имиджем в Сети. Он в буквальном смысле живет напоказ, придумывает поводы, инициирует скандалы и шумные обсуждения собственной персоны, ведет активную PR-кампанию, работая над ростом популярности. Подсчитывает лайки, беспокоится об охвате, ведет счет друзьям и подписчикам, старательно увеличивая свою «свиту». При этом отрицает какой-либо сценарий, неоднократно подчеркивая, что все его действия спонтанны, по велению души и по воле случая. Это сложный путь, тут легко переборщить и создать репутацию распиаренной пустышки «без тормозов». Рано или поздно такие люди перестают чувствовать границы дозволенного и в погоне за популярностью пускаются во все тяжкие. Фотосессии в обнаженном виде, бесконечное самолюбование, провокационные заявления, идущие вразрез с мнением других людей, вульгарные высказывания, неуместное и непристойное поведение.

Ярким примером этой тактики является Анастасия Волочкова. Охват сумасшедший, репутация сомнительная.


На эту зыбкую почву периодически ступают крупные бренды. В надежде привлечь к себе внимание и поймать большую рыбу. Часто это заканчивается не в пользу бренда.

Например, благотворительный фонд ЦФО и «Банк Москвы» устроили как-то на странице в Facebook акцию, пообещав отправить детей из двух детских домов в летний лагерь, если вот этот пост соберёт тысячу лайков:


Акция не была «досадным недоразумением», а оказалась вполне себе спланированным ходом. Нужно ли говорить, что возмущению пользователей не было предела:


Как же все-таки грамотно управлять своей репутацией в Сети и уберечь себя от неприятных последствий?

  1. Решите, что вы хотите, чтобы люди о вас знали, и что вы хотите, чтобы они о вас говорили.
  2. Выясните, кто является «носителем» вашей репутации, кто для вас значим и на кого вы будете ориентироваться, формируя стратегию поведения в Сети.
  3. Составьте список сайтов, форумов, сообществ, в которых вам бы хотелось присутствовать помимо личных аккаунтов. Где еще находится ваша аудитория?
  4. Сформулируйте, какая информация и в каком формате там должна появиться.
  5. Обдумайте примеры вашего поведения в Сети. Какого стиля вы будете придерживаться? Каким образом будете выстраивать диалог с вашей аудиторией? Какие чувства и эмоции вы бы хотели у них вызывать в долгосрочной перспективе?
  6. Сформулируйте, какие эпитеты и определения вы бы хотели слышать при упоминании вашего имени или компании.
  7. Держите под контролем каждое свое действие, спрашивая себя, соответствует ли оно определениям из пункта 6.
  8. Убедитесь, что контент, имеющий к вам отношение, транслирует ваши ценности и ценности вашей компании. Что вы достигаете с его помощью желаемых результатов.
  9. Не ленитесь и еще раз внимательно перечитайте все пункты. Помните, что людей без репутации не существует. Есть люди, которые не управляют своей репутацией.
 
 
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