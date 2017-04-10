Как часто вы думаете о своей репутации, нажимая на странице в соцсети кнопку «опубликовать»? Или вы полагаете, что вас это не касается? Ведь вы простой специалист маленькой компании. Не звезда. Не публичная личность. Ну кто вас читает? Всего лишь 300 человек в друзьях.

А если 300 вдруг превратится в 3000? И вы уже не специалист компании, а владелец личного бренда. Можете ли вы быть уверены в том, что управляете ситуацией и ваша репутация безупречна? Что тексты, которые видят у себя в ленте ваши читатели, работают на вас, а не против вас, и вы достигаете с их помощью именно тех целей, которые поставили? Приводите клиентов, укрепляете их лояльность, повышаете свой доход?

А если вы наемный сотрудник: не повлечет ли публикация неосторожного поста депремирование или увольнение?

Давайте попробуем разобраться, на каком этапе каждому из нас стоит задуматься о репутации в сети и как на нее влияет контент, который мы создаем?

Об авторе:

Лариса Кисель Лариса Кисель — маркетолог, маркетер, консультант. В практическом маркетинге с 2008 года. Автор и ведущая курса-практикума по контент-маркетингу .

Начнем с примера.

Это личная страница очень хорошего столичного врача:





Признайтесь честно: глядя на верхний баннер, чувствуете ли вы безусловное доверие, так необходимое представителю данной профессии? Возникает ли у вас чувство безопасности и надежности? Готовы ли вы прямо сейчас взять и отправиться к такому врачу на прием?

Вот как отреагировали на его профиль потенциальные клиентки, «передавая» из рук в руки скрин аккаунта:

Можно предположить, что именно такого эффекта и добивался тот, кто занимается продвижением этого специалиста. О враче говорят. Но что именно? Стало ли у него больше клиентов? Какую репутацию он снискал благодаря этому рекламному баннеру? Думал ли он в принципе о репутации, когда утверждал эту неоднозначную идею?

Существует 4 уровня управления репутацией. Подумайте, где прямо сейчас располагаетесь вы?

Уровень 1

Человек вообще не думает о репутации, о том, что она оказывает какое-то влияние на его жизнь. Размещает на своей странице личное вперемешку с профессиональным. Не выбирает выражений.

О чем не подозревает этот человек? О том, что репутация у него все-таки есть. Мы не являемся владельцами нашей репутации. Она «живет» в головах других людей. Коллега, начальник, работодатель, партнер или клиент листают наш профиль не любопытства ради, а чтобы разобраться, можно ли на нас положиться, стоит ли углублять отношения или лучше расстаться от греха подальше. Человек, который не задумывается о своей репутации и размещает в сети все, что душа желает, может встретиться с неожиданным для себя поворотом судьбы: внезапным увольнением, разрывом отношений, потерей клиентов, насмешками коллег.

Известны многочисленные случаи увольнения сотрудников с формулировкой «за потерю доверия», которые отпросились с работы по причине головной боли, а потом «засветились» жизнерадостными постами на своих страничках.

Уровень 2

Человек знает о существовании репутации, но не стремится ничего менять. Я такой, какой есть. Не нравится — до свидания.

Это более осознанный вариант, но по-прежнему беспечный. Поэтому последствия для него будут такие же, как для уровня 1.

13 членов экипажа авиакомпании Virgin Atlantic были уволены в одночасье за публичное обсуждение секретов фирмы, таких, как количество ремонтов судна и тараканов в кабине пилота. Все они полагали, что в личном аккаунте они могут обсуждать абсолютно любые темы.

Уровень 3

Человек знает о своей репутации, дорожит ею и старается не совершать действий, губительных для репутации. В этой группе находятся многие предприниматели. Они публикуют в соцсетях новости о собственных проектах, осторожно освещают важные моменты своей жизни, делятся своими успехами, замалчивают неудачи, не ведутся на провокации, репостят любопытную информацию и актуальные новости, но не совершают радикальных шагов для увеличения охвата, количества аудитории и роста собственной популярности.

Если такое все-таки случается и они становятся популярными, то выглядит это очень естественно и кажется вполне закономерным. Доход у этой категории людей напрямую зависит от их репутации. И они отдают себе в этом отчет.

Уровень 4

Человек одержим собственным имиджем в Сети. Он в буквальном смысле живет напоказ, придумывает поводы, инициирует скандалы и шумные обсуждения собственной персоны, ведет активную PR-кампанию, работая над ростом популярности. Подсчитывает лайки, беспокоится об охвате, ведет счет друзьям и подписчикам, старательно увеличивая свою «свиту». При этом отрицает какой-либо сценарий, неоднократно подчеркивая, что все его действия спонтанны, по велению души и по воле случая. Это сложный путь, тут легко переборщить и создать репутацию распиаренной пустышки «без тормозов». Рано или поздно такие люди перестают чувствовать границы дозволенного и в погоне за популярностью пускаются во все тяжкие. Фотосессии в обнаженном виде, бесконечное самолюбование, провокационные заявления, идущие вразрез с мнением других людей, вульгарные высказывания, неуместное и непристойное поведение.

Ярким примером этой тактики является Анастасия Волочкова. Охват сумасшедший, репутация сомнительная.





На эту зыбкую почву периодически ступают крупные бренды. В надежде привлечь к себе внимание и поймать большую рыбу. Часто это заканчивается не в пользу бренда.

Например, благотворительный фонд ЦФО и «Банк Москвы» устроили как-то на странице в Facebook акцию, пообещав отправить детей из двух детских домов в летний лагерь, если вот этот пост соберёт тысячу лайков:





Акция не была «досадным недоразумением», а оказалась вполне себе спланированным ходом. Нужно ли говорить, что возмущению пользователей не было предела:





Как же все-таки грамотно управлять своей репутацией в Сети и уберечь себя от неприятных последствий?

Решите, что вы хотите, чтобы люди о вас знали, и что вы хотите, чтобы они о вас говорили. Выясните, кто является «носителем» вашей репутации, кто для вас значим и на кого вы будете ориентироваться, формируя стратегию поведения в Сети. Составьте список сайтов, форумов, сообществ, в которых вам бы хотелось присутствовать помимо личных аккаунтов. Где еще находится ваша аудитория? Сформулируйте, какая информация и в каком формате там должна появиться. Обдумайте примеры вашего поведения в Сети. Какого стиля вы будете придерживаться? Каким образом будете выстраивать диалог с вашей аудиторией? Какие чувства и эмоции вы бы хотели у них вызывать в долгосрочной перспективе? Сформулируйте, какие эпитеты и определения вы бы хотели слышать при упоминании вашего имени или компании. Держите под контролем каждое свое действие, спрашивая себя, соответствует ли оно определениям из пункта 6. Убедитесь, что контент, имеющий к вам отношение, транслирует ваши ценности и ценности вашей компании. Что вы достигаете с его помощью желаемых результатов. Не ленитесь и еще раз внимательно перечитайте все пункты. Помните, что людей без репутации не существует. Есть люди, которые не управляют своей репутацией.