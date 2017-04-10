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"Я тут зашел в ваш фейсбук… Вы уволены!": как не потерять работу из-за поста в соцсетях
Как часто вы думаете о своей репутации, нажимая на странице в соцсети кнопку «опубликовать»? Или вы полагаете, что вас это не касается? Ведь вы простой специалист маленькой компании. Не звезда. Не публичная личность. Ну кто вас читает? Всего лишь 300 человек в друзьях.
А если 300 вдруг превратится в 3000? И вы уже не специалист компании, а владелец личного бренда. Можете ли вы быть уверены в том, что управляете ситуацией и ваша репутация безупречна? Что тексты, которые видят у себя в ленте ваши читатели, работают на вас, а не против вас, и вы достигаете с их помощью именно тех целей, которые поставили? Приводите клиентов, укрепляете их лояльность, повышаете свой доход?
А если вы наемный сотрудник: не повлечет ли публикация неосторожного поста депремирование или увольнение?
Давайте попробуем разобраться, на каком этапе каждому из нас стоит задуматься о репутации в сети и как на нее влияет контент, который мы создаем?
Об авторе:
Начнем с примера.
Это личная страница очень хорошего столичного врача:
Признайтесь честно: глядя на верхний баннер, чувствуете ли вы безусловное доверие, так необходимое представителю данной профессии? Возникает ли у вас чувство безопасности и надежности? Готовы ли вы прямо сейчас взять и отправиться к такому врачу на прием?
Вот как отреагировали на его профиль потенциальные клиентки, «передавая» из рук в руки скрин аккаунта:
Можно предположить, что именно такого эффекта и добивался тот, кто занимается продвижением этого специалиста. О враче говорят. Но что именно? Стало ли у него больше клиентов? Какую репутацию он снискал благодаря этому рекламному баннеру? Думал ли он в принципе о репутации, когда утверждал эту неоднозначную идею?
Существует 4 уровня управления репутацией. Подумайте, где прямо сейчас располагаетесь вы?
Уровень 1
Человек вообще не думает о репутации, о том, что она оказывает какое-то влияние на его жизнь. Размещает на своей странице личное вперемешку с профессиональным. Не выбирает выражений.
О чем не подозревает этот человек? О том, что репутация у него все-таки есть. Мы не являемся владельцами нашей репутации. Она «живет» в головах других людей. Коллега, начальник, работодатель, партнер или клиент листают наш профиль не любопытства ради, а чтобы разобраться, можно ли на нас положиться, стоит ли углублять отношения или лучше расстаться от греха подальше. Человек, который не задумывается о своей репутации и размещает в сети все, что душа желает, может встретиться с неожиданным для себя поворотом судьбы: внезапным увольнением, разрывом отношений, потерей клиентов, насмешками коллег.
Известны многочисленные случаи увольнения сотрудников с формулировкой «за потерю доверия», которые отпросились с работы по причине головной боли, а потом «засветились» жизнерадостными постами на своих страничках.
Уровень 2
Человек знает о существовании репутации, но не стремится ничего менять. Я такой, какой есть. Не нравится — до свидания.
Это более осознанный вариант, но по-прежнему беспечный. Поэтому последствия для него будут такие же, как для уровня 1.
13 членов экипажа авиакомпании Virgin Atlantic были уволены в одночасье за публичное обсуждение секретов фирмы, таких, как количество ремонтов судна и тараканов в кабине пилота. Все они полагали, что в личном аккаунте они могут обсуждать абсолютно любые темы.
Уровень 3
Человек знает о своей репутации, дорожит ею и старается не совершать действий, губительных для репутации. В этой группе находятся многие предприниматели. Они публикуют в соцсетях новости о собственных проектах, осторожно освещают важные моменты своей жизни, делятся своими успехами, замалчивают неудачи, не ведутся на провокации, репостят любопытную информацию и актуальные новости, но не совершают радикальных шагов для увеличения охвата, количества аудитории и роста собственной популярности.
Если такое все-таки случается и они становятся популярными, то выглядит это очень естественно и кажется вполне закономерным. Доход у этой категории людей напрямую зависит от их репутации. И они отдают себе в этом отчет.
Уровень 4
Человек одержим собственным имиджем в Сети. Он в буквальном смысле живет напоказ, придумывает поводы, инициирует скандалы и шумные обсуждения собственной персоны, ведет активную PR-кампанию, работая над ростом популярности. Подсчитывает лайки, беспокоится об охвате, ведет счет друзьям и подписчикам, старательно увеличивая свою «свиту». При этом отрицает какой-либо сценарий, неоднократно подчеркивая, что все его действия спонтанны, по велению души и по воле случая. Это сложный путь, тут легко переборщить и создать репутацию распиаренной пустышки «без тормозов». Рано или поздно такие люди перестают чувствовать границы дозволенного и в погоне за популярностью пускаются во все тяжкие. Фотосессии в обнаженном виде, бесконечное самолюбование, провокационные заявления, идущие вразрез с мнением других людей, вульгарные высказывания, неуместное и непристойное поведение.
Ярким примером этой тактики является Анастасия Волочкова. Охват сумасшедший, репутация сомнительная.
На эту зыбкую почву периодически ступают крупные бренды. В надежде привлечь к себе внимание и поймать большую рыбу. Часто это заканчивается не в пользу бренда.
Например, благотворительный фонд ЦФО и «Банк Москвы» устроили как-то на странице в Facebook акцию, пообещав отправить детей из двух детских домов в летний лагерь, если вот этот пост соберёт тысячу лайков:
Акция не была «досадным недоразумением», а оказалась вполне себе спланированным ходом. Нужно ли говорить, что возмущению пользователей не было предела:
Как же все-таки грамотно управлять своей репутацией в Сети и уберечь себя от неприятных последствий?
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Можете ли вы быть уверены в том, что управляете ситуацией и ваша репутация безупречна?
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