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Смертные казни в мире сократились, в Беларуси - выросли

11.04.2017 09:43 — Разное | Ежедневник  
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Смертные казни в мире сократились, в Беларуси - выросли

Podrobnosti.ua

В 2016 году применение смертной казни в мире уменьшилось на 37%. В Беларуси же было зафиксировано больше случаев, чем годом ранее.

Количество случаев применения смертной казни в мире за 2016 уменьшилось на треть, Китай опережает все остальные страны, вместе взятые, по числу приведенных в исполнение смертных приговоров, говорится во вторник в ежегодном обзоре международной правозащитной организации Amnesty International.

"В 2016 году в мире провели 1 032 казни, что на 37% меньше, чем в 2015 году (1 634)", - говорится в обзоре.

Отмечено, что эта цифра не включает Китай. В пятерку стран с наибольшим количеством случаев применения смертной казни, помимо Китая, вошли Иран, Саудовская Аравия, Ирак и Пакистан.

"В Китае в исполнение было приведено больше смертных приговоров, чем во всех остальных странах мира вместе взятых", - говорится в обзоре.

При этом, отмечают правозащитники, точные данные по Китаю неизвестны ввиду непрозрачности системы раскрытия данных; в созданной для повышения прозрачности электронной базе доступны сведения лишь о единичных случаях применения высшей меры наказания.

Впервые с 2006 года в пятерку не вошли США, при этом в стране было зафиксировано минимальное число казней с 1991 года, отметили правозащитники.

"Всего четыре страны ответственны за 87% всех зафиксированных казней в этом году, а значит, дни смертной казни сочтены", - сказал генеральный секретарь Amnesty International Салил Шетти, слова которого приводят в пресс-службе организации.

Благодаря обнародованию новой информации оказалось, что в Малайзии и Вьетнаме смертная казнь используется гораздо шире, чем предполагалось ранее, сообщают правозащитники.

Уменьшение количества казней главным образом связано с сокращением количества казней в Иране (на 42% с как минимум 977 до минимум 567) и в Пакистане (на 73%, с 326 до 87), в странах Африки южнее Сахары было зафиксировано меньше казней, но количество смертных приговоров более чем удвоилось, 

В докладе указывается, что в Европе и Центральной Азии смертная казнь действует только в двух странах: Беларуси и Казахстане.

В 2016 году, пишет организация, в Беларуси суды вынесли четыре смертных приговора. В течение года были казнены как минимум четыре человека. В 2015 году было известно о двух смертных казнях. По имеющейся информации, сейчас смертной казни в Беларуси ожидают еще два человека.

 
 
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В 2016 году применение смертной казни в мире уменьшилось на 37%. В Беларуси же было зафиксировано больше случаев, чем годом ранее.

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