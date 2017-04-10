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В Сирии погиб российский военный

11.04.2017 09:17 — Разное | Ежедневник  
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В Сирии погиб российский военный

Как сообщаеют СМИ, в Сирии погиб российский военнослужащий по контракту Игорь Завидный.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на его брата Евгения Завидного.

«Накрыло минометным огнем и погибло два человека. По счастливой случайности его сослуживец отказался ехать и вместо него поехал парень с другой части», — рассказал Евгений. Он не уточнил имя второго погибшего.

По словам Евгения, его брат после срочной службы работал на металлургическом комбинате, после чего подписал контракт.

«Три года был на контракте: Чечня, Дагестан, Ингушетия. После Чечни пошел служить в Тоцкое [Оренбургская область]», — сказал он.

Минобороны пока не прокомментировало эту информацию.

Ранее о гибели Игоря Завидного сообщила в фейсбуке пользователь Ирина Зубова. Она написала, что погибший — сын ее подруги. По ее словам, он родился в 1982 году в городе Новотроицке Оренбургской области.

«Завтра гроб с сыном привезут матери в город для похорон. Царство небесное герою», — написала Зубова.

По официальным данным, с начала российской военной операции в Сирии погибли более 30 россиян.

 
 
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Как сообщаеют СМИ, в Сирии погиб российский военнослужащий по контракту Игорь Завидный.

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