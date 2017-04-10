Все мы знаем, что влияние матери на будущее ребенка, его решения и поступки сложно переоценить. В случае, когда в семье подрастает юная леди, мама знает львиную долю испытаний, которые готовит дочери жизнь. Ведь весь этот путь познания специфического женского коллектива и загадочного первобытного мужского общества она прошла сама. Но как быть, если у вас родился сын. При всем желании и упорстве женщина не может в полной мере ощутить и понять, с какими трудностями предстоит столкнуться юноше. Вроде на помощь должен сразу явится отец, но никого не удивит если я скажу, что мужчины — те еще сопереживатели. А мальчик-подросток еще не 30-летний пахарь, и советов образца «не ной!» не всегда бывает достаточно. Так что предлагаю вам небольшой список вещей, о которых стоит задуматься как можно раньше, и попытаться подготовить к ним своего ребенка:





1. Ему придется быть мужественным

Начнем с простого, даже комичного момента. Мужественность. Что это и с чем ее едят, никто толком не скажет. Однако как только ее видишь, сразу понимаешь — она. Напрямую вы своему сыну тут помочь не сможете. Но и от отца все сразу он не почерпнет. Мужественность, как жена: нужно найти свою собственную. Так что ваш мальчуган будет от всех брать понемногу. Что-то закрепится, а что-то отпадет. В комментариях к его поведению главное быть честной и деликатной одновременно, чтобы не спугнуть. Формирование мужественности — процесс нежный и трепетный. Такой вот парадокс.

2. Качай железо

Да. Хоть это и проблемой не считается. Но дело вот в чем:

девочке, чтобы превратиться в полноценную женщину, нужно просто дождаться определенного возраста. Генетический аппарат на пару с гормонами сделают все сами. На дворе 21-й век, так что даже корректировать фигуру не обязательно. С мужчинами несколько иная ситуация. Они должны занимать в пространстве как можно больше места. Зачем? Затем. Просто так принято. Только вот это годы работы в тренажерном зале, да еще с диетой. У мужчин нет права быть худыми. Так что не стоит пускать этот вопрос на самотек, а то ваш ребенок вырастет и обнаружит, что он не вырос.



melmagazine.com

3. You in the army now

Этот список был бы неполон без данного пункта. Конечно же, в самой службе нет ничего дурного, одни плюсы. Такие огромные, что за ними и перспектив не разглядеть. Только вот полтора, год или даже полгода в восемнадцать кажутся вечностью. Об этом опять же не принято говорить, но это большой стресс для молодого человека. И фактор этого стресса не сама служба, а неопределенность. Вроде высшее образование нужно сейчас всем. Тогда лучше поступить сразу. А потом в 23 уже как-то странно идти в казарму бакалавром с 18-летними ребятами. А выбор какой? Дальше учиться. Учиться и работать, взрослый ведь уже. Вот и выходит, что ты либо отдаешь, как тебе кажется, большой кусок жизни родине, что, безусловно, почетно, либо до двадцати семи лет живешь с изюминкой. Трудно, да и, наверное, нельзя сказать однозначно, что тут делать, но задуматься стоит, и чем раньше, тем лучше.

4. Сексизм

Что? Очередной неоднозначный пункт списка. Да-да, вашему юноше придется (и намного раньше, чем вы думаете) практиковать сексистские взгляды и сексуальную объективацию женщин, в частности. Довольно глупо, местами аморально, но это обязательный этап взросления подростка-мальчика. Этого требует коллектив. Но не стоит пугаться. Нужно просто наблюдать процесс в динамике, и если ваш подросток в остальных аспектах мышления и поведения развивается успешно, то, скорее всего, эти взгляды отпадут сами собой годам к 25. Рудименты, конечно, останутся, мужчину-феминиста вам вырастить не удастся, да и не за чем. А вот умение вовремя подключиться к идеологически отвратительной, но столь обычной мужской беседе еще не раз выручит вашего сына во взрослой жизни.

5. Отстаивать свои мужские интересы

Этот пункт проверит вашу материнскую любовь на прочность, ведь вам придется сыграть против самой себя. Когда ваш сын вырастет и женится на прекрасной принцессе, его «свободное» время будет принадлежать трем женщинам: вам, жене и теще (конечно, львиная доля — жене). И не то чтобы он это время вам отдавал. Просто это вроде очевидно для семейного мужчины. Ваши туфли нужно отвести в ремонт, дома, как всегда, чего-то не хватает, и родственники жены приезжают или к ним нужно ехать, ну или на худой конец планировать поездку. Отец и тесть тут не помощники. Вот мужчины и срываются, не понимая, куда исчезает их время и простые радости жизни. И ведь ни обсудить, ни пожаловаться. С кем? С женой, тещей, вами? Друзьям о таком не скажешь, каблуком назовут. Так что ваш будущий мужчина должен одновременно и степень ответственности понимать, чтобы не ехать на рыбалку, когда у ребенка температура, и уметь отстаивать мужские непонятные женщинам радости: хоть игры компьютерные, хоть лежание на диване.



woman-az.ru

6. Быть уверенным в себе

Всем нравятся уверенные в себе мужчины. Принимать быстрые и правильные решения, уметь руководить и никогда не сдаваться — это базовый пакет, который ожидает получить любая девушка вместе со своим мужчиной. Однако мало женщин задумывается, откуда берется эта диковинная уверенность. Все просто — это самообман. Ну не до конца. Довольно глупо искренне считать себя лучше всех. Понятно, что так быть не может. Да и если переборщить с проявлениями этой уверенности, то можно разгневать кучу невинного народа. Но и чувствовать себя хуже даже одного отдельного мужчины вредит нашему самосознанию. Поэтому ваш мальчик должен научиться считать себя самым лучшим, зная, что не является таковым. Сложно? Как всегда — только в начале.



svopi.ru

7. Работать

Да, работать приходится всем. Капитализм кишит благами, которые не даются бесплатно ни мужчинам, ни женщинам. Но несмотря на все достижения феминизма, любая конкретная женщина может отказаться от ненавистной работы в пользу благотворительности, собственного бизнеса или, о боги, домашней жизни и уходу за детьми, если к этому располагают обстоятельства. Женщины отстояли (и это правда здорово) лишь право свободно от предрассудков работать где угодно и на любой должности. Об обязанности работать речи не шло. У мужчин вместо права есть как раз та самая обязанность. Ваш сын будет должен работать при любом раскладе, иначе общество его не примет. Жена хорошо зарабатывает? У вашей семьи состояние на 2 поколения вперед? Не вариант. С самого начала: устроился и пошел расти по карьерной лестнице. И так в каждом поколении. Неспроста, наверное, Сизиф — мужской персонаж.

Конечно, этот список дополнится личным опытом и испытаниями, с которыми столкнется конкретно ваш мальчик. Главное иметь в виду самый важный пункт воспитания сына — любите его. В плане чувств мужчинам разрешено не так много, поэтому важно, чтобы материнская любовь поступала без перебоев, ведь это первый и основной источник откуда нам можно ее черпать свободно и безнаказанно.