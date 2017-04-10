Основатели Международного общественного объединения "Волюнтас", супруги Шварц привезли в нашу страну британскую программу раннего вмешательства Portage. Она рассчитана на детей с особенностями развития. Суть программы состоит в том, что к каждому ребенку предусмотрен индивидуальный подход. Сначала определяется, какими навыками он обладает, а потом идет работа по формированию новых. В итоге дети, на которых медики, что называется, махнули рукой, начинают обслуживать себя, ходить и разговаривать. Подробнее об этой методике рассказала корреспонденту Sputnik Юлии Балакиревой Галина Шварц.

Парламент и гуманитарная помощь

Добрые дела обычно делаются спонтанно и от чистого сердца. Так и случилось с семейной парой Шварц.

Началась эта история в середине 90-х годов. Американец Фрэнк жил в Великобритании, работал в Фонде истории парламента. Был историком: составлял биографии британских парламентариев. Интересы Фрэнка были гораздо шире, и ему всегда хотелось делать что-то новое и необычное. Что и привело его в Беларусь, которая только получила независимость. Однако оказавшись тут, он был сражен отнюдь не политическими моментами. Удивили его люди и то, с какой теплотой они относятся друг к другу. Именно здесь Фрэнк вскоре встретил свою любовь Галину.



© Фото: из личного архива Шварц Супруги Шварц привезли в Беларусь британскую программу раннего вмешательства Portage

"Это были 90-е годы, когда у наших людей существовало много гуманитарных потребностей. Фрэнку хотелось им помочь. Кроме того, он понимал, что хочет переехать в Беларусь и думал, чем тут заняться. В это время мы стали привозить гуманитарную помощь из Великобритании: медикаменты, одежду, медицинские кровати. Много ездили по стране. Хочу сказать, не только Фрэнк знакомился с Беларусью, но и я. Ведь до этого работала учителем в глубинке. У меня был круг своих интересов, и я не могла оценить масштаб гуманитарных потребностей", — вспоминает Галина.

Но вскоре паре стало понятно, кровати и одежда — дело временное. Было очевидно, что Беларусь движется вперед. Да и для белорусского народа не характерно ждать помощи со стороны. Они стали думать, как действовать дальше.

Женя и Portage

"Беларусь в то время была достаточно закрытой страной. Она обращала внимание на своих ближайших соседей и перенимала их опыт. В области социальной поддержки особенных людей она отставала. Ведь основное внимание при работе с ними уделялось медицине. Было важно, чтобы человеку был своевременно поставлен диагноз, вовремя сделана операция. Хотя именно после постановки диагноза таким людям нужна серьезная социальная помощь… Мы видели эти проблемы и хотели хоть как-то помочь", — рассказывает собеседница Sputnik.

Решение подсказал случай. Супруги привезли медицинскую кровать мальчику с тяжелой формой ДЦП. Воспитывали его бабушки. Мама Жени умерла при родах, а отец не рискнул его воспитывать. Супруги так прониклись историей этой семьи, что предложили ей помочь.

Бабушки побывали у многих врачей, которые объяснили, что медицина сделала для мальчика все, что можно. И рассказали, чего Женя никогда не сможет сделать из-за тяжелой формы своего заболевания.

"Бабушки попросили нас подсказать, а что же можно делать с таким ребенком для его развития. Фрэнк пообещал помочь. После встречи он стал изучать, какие программы по реабилитации в мире доступны для детей с тяжелыми нарушениями развития. Так была найдена британская программа раннего вмешательства Portage. К сожалению, Женя не дожил до этого момента. Но его короткая жизнь дала импульс большому проекту, который помог другим больным детям", — говорит Галина.

Отцы и дети

Суть программы заключается в том, что к каждому ребенку предусмотрен индивидуальный подход. Сначала специалист наблюдает за "пациентом" в домашних комфортных для него условиях и определяет, какими базовыми навыками он обладает. Потом с помощью специально подобранных упражнений шаг за шагом у ребенка формируют новые. Ценность методики заключается в том, что работают с ним родители. Находясь с ним 24 часа в сутки, они могут выловить момент, когда он наиболее готов для занятий. Хотя, конечно, не у всех мам и пап хватает терпения.

"Кто-то сразу включается, кому-то нужно больше времени, чтобы понять, а есть такие родители, которые не хотят. По этой методике невозможно заставить человека работать. Он должен захотеть и понять ее суть. Но как только он это сделал, он входит во вкус, потому что еженедельно видит прогресс", — отмечает Шварц.



© Фото: из архива Анастасии Ермаковой Кино глухих: хотим пробить стену со своей стороны

Сотни спасенных

В 2002 году супруги запустили пилотный проект при поддержке Управления специального образования Министерства образования Беларуси. Были выбраны несколько центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации в Минске и регионах, в которых специалисты из Великобритании и Беларуси проводили тренинги. За это время удалось оказать помощь более 100 больным детям. Среди них были те, кому врачи говорили, что они никогда не будут сидеть, а они начали ходить. Было много тех, кто начал разговаривать.

Об одном случае Галина вспомнила во время интервью:

"Во время прохождения программы специалист периодически посещает семью, чтобы проверить, на каком уровне находится ребенок. Все происходящее он снимает на камеру. Однажды специалист заболела, и я попросила сходить к семье своего сына. Он вернулся домой потрясенный. Оказалось, что во время съемки, солнечный свет упал на объектив камеры. Ребенок с ДПЦ это увидел. И начал ползти навстречу. А оказавшись возле моего сына, стал хвататься за его ноги, чтобы встать. Сын в панике начал просить родителей убрать ребенка. На что они стали умолять: "Пожалуйста, не мешайте ему, они никогда еще сам не передвигался". Через некоторое время этот "энерджайзер" начал ходить".



© Фото: Мария Шевченко "Аутизм. Старые сказки на новый лад": фотопроект об особенных детях 8

Такого эффекта, замечает собеседница, удалось добиться только благодаря тому, что работали вместе медики, педагоги и родители.

Жуткое унижение

Когда проект завершился, супруги решили продолжить проводить тренинги. Чем занимаются и сегодня.

Было немало интересных встреч. Например, однажды в Минск приехали специалисты из старейшего в Англии учреждения по оказанию социальной и реабилитационной помощи "Норвуд". Галина просила их провести тренинг по позиционированию детей с тяжелыми множественными нарушениями. Каково было ее удивление, когда они начали с этических моментов.

"Британцы посадили на маленький неудобный стульчик добровольца. Стоя над ней и разговаривая о том, как провели выходные, и не обращая на нее внимания, заталкивали ей в рот большую ложку с йогуртом. И вытирали его полотенцем. Сначала зал смеялся, а потом замолк и грустно за всем этим наблюдал. Когда у добровольца спросили, что она испытывала в тот момент, она ответила: "Жуткое унижение". Это был очень серьезный урок для нас всех о том, что уважение к человеку, независимо от того, болен он или здоров, начинается с внимания к нему и стремления понять его", — говорит Галина.



© Sputnik / Виктор Толочко Основатель Международного общественного объединения "Волюнтас" Галина Шварц

Много тренингов было посвящено аутизму. На одном специалист выложила на тарелку кусок белого хлеба, который смазала кремом для рук. Сверху вылила немного кофе и жидкости для полоскания рта и положила яйцо. Конечно, от такого "угощения" все отказались. А специалист пояснила: "Ребенок с повышенной чувствительностью к запахам будет ощущать на этом кусочке хлеба все ароматы. Включая запах крема, которым мама смазала руки, прежде чем ему готовить завтрак, и кофе, который она выпила".



© Фото: Мария Шевченко Проект о детях с аутизмом: посмотрите на них глазами любящих взрослых

Деньги — не самое главное

Фрэнк и Галина никогда не считали, что делают что-то сверхъестественное. Нужно учесть то, что они имеют тесную связь с Великобританией, где даже королева занимается благотворительностью.

"Отрадно, что в белорусах тоже растет внутреннее чувство достоинства", — говорит Шварц.

Несколько лет назад они с британцами посещали белорусские интернаты для детей-инвалидов. Там было много ребят с врожденной косолапостью. Гости это остро воспринимали, ведь у них такая болезнь давно успешно лечится не хирургическим путем. Он провели тренинги, а потом мы побывали в РНПЦ травматологии и ортопедии.

"Там нам встретился молодой, но интересующийся всем детский хирург-ортопед. По его инициативе было решено создать центр подготовки хирургов-ортопедов по методике Понсети в этом РНПЦ. Когда специалисты из Уэльса привезли для центра обучающие материалы, они спросили у белорусского врача, сколько нужно собрать денег, чтобы центр заработал, он ответил: "Нисколько, вы помогли нам методически, и теперь это наша обязанность сделать все самим". В этот момент я очень гордилась земляком. Не часто услышишь, что деньги не нужны. Мне кажется, что если мы будем больше ценить и уважать себя, часть проблем в нашем обществе снимется", — заключает собеседница.