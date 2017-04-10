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Видеофакт: 84-метровую ферму моста везут по Сожу

11.04.2017 10:01 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Перевозку ферм проводит РТУП "Белорусское речное пароходство" на специально переоборудованных для этого баржах, которые тянут пять буксиров.

Конструкции, вес которых составляет 235 тонн, а длина – 84 метра, были демонтированы в Кричеве. Фермы установят на строящемся в Славгороде автомобильном мосту.

 
 
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Две металлические фермы моста везут по реке Сож из Кричева в Славгород. Смотрите на видео ювелирное прохождение баржи с габаритным грузом под мостом в Черикове.

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