Культ юности остается суперактуальным, отовсюду на нас смотрят неоперившиеся нимфы, убеждающие в том, что жизнь есть только пока тебе не исполнилось ужасные 30 лет, а потом все, ложись и дожидайся пенсии.

Возможно, раньше оно так и было. Во времена советского союза тридцатилетние люди считались глубоко взрослыми, давно сформировавшимися и не рассчитывающими ни на какие новые открытия в жизни. У них должна была быть работа, семья, дети и стабильное положение в обществе.

С тех пор все поменялось, и тридцатилетние считаются уже скорее молодежью. Впрочем, многие сорокалетние тоже недалеко ушли — но об этом пусть расскажут старшие товарищи, а я поделюсь сакральными знаниями о том, почему быть юным не так уж прекрасно, как об этом рассказывает реклама в журналах.

Эксперименты с внешностью

Недавно мы с другом обсуждали — как прекрасно, что в нашей юности не было соцсетей, и никто не видел, какой неоднозначной внешностью мы обладали. Вкус — это такая штука, которая развивается (или не развивается) с возрастом, а когда тебе 15-20-25, ты хочешь бунтовать и выделяться из толпы, красить волосы в странные цвета, замазывать прыщи тонной штукатурки и одеваться в нелепые сочетания.

Это не хорошо и не плохо, но сейчас, в 30 и после, абсолютно все мои знакомые и друзья выглядят гораздо лучше, чем в 20, и это результат нормальной работы над собой.

Отсутствие денег

Дети бизнесменов и олигархов могут этот пункт пропустить, а остальные согласятся, что отсутствие денег — страшный недостаток юности. Когда ты вроде бы уже взрослый, но деньги все равно приходится выпрашивать у родителей, а у них свой собственный взгляд на твои нужды, не совпадающий с твоей реальностью. С работой для экс-школьников у нас в стране все очень трудно, совмещать учебу в университете с подработками вообще практически невозможно: такие ставки просто отсутствуют, а если и есть что-то более-менее удобоваримое, то студента туда возьмут с большой неохотой.



© Unsplash.com К 30 годам ко всему начинаешь относиться более спокойно, на многие вещи просто перестаешь обращать внимание

Безденежье очень ограничивает и огорчает — от невозможности сводить девушку в кафе, до отсутствия путешествий, гаджетов или модной одежды. Бесконечно гулять по улицам, поедая мороженое, не позволяет климат, а наличие у окружающих всяких модных смартфонов вгоняет в депрессию.



© Фото: Фото: аккаунт Евгения Казарцева на Facebook Что я хотел бы сказать себе 14-летнему

Поговорка "Не в деньгах счастье" — ерунда, потому что достойные заработки — это развлечения, путешествия, возможность вкладывать в повышение своего образования или хобби (для того, чтобы, например, стать фотографом или музыкантом, нужны хорошая камера и инструмент, которые стоят немало).

Зависимость от других

Конечно, в 20 лет нам казалось, что мы жутко взрослые и самостоятельные, но на самом деле мы продолжали зависеть от воли родителей, преподавателей и прочих настоящих взрослых. Нас заставляли ходить в институт, приходить домой в определенное время, не устраивать громкие вечеринки и убирать в комнате. Никакой свободы передвижений, а исполнение собственных маленьких и больших желаний ограничивалось уже упомянутым отсутствием денег.

А самое печальное — будущий выбор профессии и университета за многих тоже делали их родители, не спрашивая особо, что нравится самим деткам. Мою одноклассницу, которая всегда боялась вида крови, засунули в медуниверситет — на этом настояли родственники, которые работали докторами и видели в девочке продолжение себя. Когда она предсказуемо хлопнулась пару раз в обморок в анатомичке, сказали — ничего, привыкнешь. Совсем не сразу ей удалось вырваться из цепких объятий медицины и пойти учиться на экономиста — у нее всегда все отлично складывалось с математикой, физикой, химией, и в дальнейшем несостоявшийся врач создала компанию, которая занималась таким непростым делом, как химическая обработка металлов.

Отсутствие выбора

Даже после того, как юный и дерзкий товарищ заканчивает университет, его жизнь не становится прекрасной и радужной. Он никому не нужен! Работу найти сложно, потому что все хотят какой-то мифический опыт от 23-25-летних людей, а когда вы все-таки попадаете в офис, первое, что вам говорят — "забудьте все, чему вас учили в университете". Ну и платят, конечно, мало на начальных позициях, что тоже удручает. Зато к 30 годам вы уже более-менее состоявшийся специалист с довольно высокой ценностью, который сам может выбирать работу и менять ее в случае необходимости.

Гормональные войны

Нет, здесь я не про секс, хотя с этим у двадцатилетних тоже все непросто: то не с кем, то негде. А про те гормоны, которые заставляют настроение меняться со скоростью приморского ветра, принимать необдуманные решения и совершать дурацкие поступки.



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А постоянная депрессия и неопределенность, на которые часто окружающие махают рукой, мол, дурь какая — это не шутки, бороться с ними иногда приходится годами.

Да, отсутствие жизненного опыта тоже сказывается, но то, что называют обычно "мудростью", даже у очень взрослых людей не часто присутствует, так что по этому пункту можно расслабиться.

В 30 ко всему относишься поспокойнее, на многие вещи, которые раньше могли взбесить за секунду, просто не обращаешь внимания, как и на мнение других людей о тебе и о том, что ты делаешь.

Любовь и драмы

В двадцать лет мы все очень любим драмы и страдания. Любит, не любит, плюнет, поцелует — не только гадание на ромашке, но и постоянно зудящие в голове мысли. Кажется, что любые отношения — на всю жизнь, если они распались — это тоже на всю жизнь. Но если первый вариант иногда срабатывает (хотя большинство ранних браков, увы, заканчиваются со взрослением), то, спешу утешить нынешних юных страдальцев: новые отношения обязательно будут, еще лучше прежних, поэтому не стоит зацикливаться.

Когда тебе 30, драмы в любви вообще не интересуют, становится понятно, что постоянное напряжение и надрыв — довольно скучная деструктивная ерунда, от которой стоит поскорее избавиться, потому что нормальные отношения — это когда вам комфортно друг с другом.

Почему сегодняшние 20-летние круче вчерашних

У вас есть безграничный и очень дешевый доступ к информации! Не нужно тратить деньги, которых и так мало, на покупку носителей этой самой информации — дисков и бумажных книг. Бюджетная читалка и интернет за 20 рублей в месяц сделают для умного человека больше, чем десяток библиотек.

Я до сих пор кайфую от того, что ответ на любой вопрос можно моментально найти нажатием нескольких кнопок в компьютере или смартфоне.

Куча бесплатных курсов, лекций, фильмов и книг, фитнес-программ — голова кружится от обилия возможностей, важно не забывать их использовать, намертво застряв на страницах в соцсетях. Впрочем, соцсети тоже могут стать полезными инструментами и даже источниками заработка — мы о таком в свои 20 не могли и мечтать.

"В интернете никто не знает, что ты кот" — забавная поговорка цифровой эры отлично подходит 20-летним, потому что возможности зарабатывать с помощью интернета сейчас, как никогда, широки. Если вы умеете писать, кодить, вести группы в соцсетях, заниматься SEO — для вас найдется работа как на сайтах фриланса, так и на постоянной основе. А если не умеете — можете научиться за полгода-год с помощью того же интернета.

В интернете не важно, сколько вам лет, важно, что вы умеете делать и насколько хорошо. О том, что можно зарабатывать, став популярным видео- или инстаграм-блогером я вообще молчу, причем часто для этого нужны не особые таланты, а всего лишь подробная фиксация повседневной жизни — люди любят смотреть, что едят и надевают другие люди.

Как стать крутым 30-летним

Развивайтесь! Помните о том, что ваше образование — давно уже не только университет, этого вообще недостаточно, программы там довольно устаревшие, а сейчас скорости такие, что придется учить что-то новое всю жизнь, и привыкать к этому нужно с юности.



© Sputnik/ Роман Шантар Фэшн-блогер: в наших магазинах трудно найти трендовые вещи

Помните о том, что выбранная вами в 17 лет профессия — вовсе не обязательно навсегда, даже за время учебы вы можете передумать, но и получив диплом сможете менять род занятий в зависимости от ваших новых увлечений и призваний. Я знаю немало людей, которые учились, например, на биологов, а потом самостоятельно освоили программирование и живут припеваючи в теплых странах. Или наоборот — работали айтишниками, а потом ушли в сценаристы.

Учите языки! Хотя бы парочку популярных — английский и испанский — должны быть у вас в запасе, потому что это поможет вам путешествовать, учиться за границей по разным программам (их огромное множество, причем бесплатных!) и зарабатывать деньги. Не ведитесь на оставшуюся с советских времен догму о том, что иностранные языки — это долго, трудно и скучно. Ну, в случае с китайским, наверное, это утверждение работает, но тот же английский и французский можно начать учить самостоятельно, используя разные полезные (и снова бесплатные!) сайты и приложения, в которых процесс изучения будет быстрым и увлекательным. Я, например, использую Duolingo — программа стоит в смартфоне, есть сайт, которым можно пользоваться с компьютера, там все бесплатно, весело и, самое главное, действительно помогает выучить язык.

Думайте своей головой! Вовсе необязательно, что прошлые ценности и привычный уклад жизни "институт-работа-дом-семья-отпуск раз в год" — это ваш путь. Сейчас у многих 20-25-летних уже есть свои стартапы и бизнесы. Не все они успешны, но в, любом случае, прибавляют очков к развитию, деловой хватке и выживаемости в новом мире, который меняется с огромной скоростью, и это нужно уметь использовать с пользой для себя.