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Кенийский миллионер намерен купить белорусскую агрофирму

11.04.2017 10:07 — Разное | БДГ  
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Кенийский миллионер Наушад Мерали намерен купить у Белинвестбанка приобретенную им в 2004 году белорусскую агрофирму «Фаличи» в Стародорожском районе. Соответствующий меморандум о намерениях подписали банк и группа компаний «Самир».

Документом предусмотрена поэтапная работа по возможности приобретения группой компаний «Самир» акций агрофирмы, а также осуществление инвестором дополнительных инвестиций на дальнейшее развитие сельхозпредприятия, сообщили в «Белинвестбанке».

Группа компаний «Самир» представляет собой конгломерат из 15 компаний, активно работающих в широком спектре отраслей по всей Восточной Африке последние три десятилетия. Основными сферами интересов Наушада Мерали в Беларуси являются автотракторная техника, шины, агробизнес, строительство.

Напомним, что в 2004 году белорусские власти решили разорившиеся хозяйства за символическую плату передавать в частные руки и частным предприятиям. Тем не менее, в 2016 году суммарный долг сельхозпредприятий Беларуси составлял 5 млрд долларов. При этом, по мнению экспертов, если бы бухгалтерия велась по международным стандартам, процентов 90% сельхозпредприятий были бы убыточными.

 
 
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Кенийский миллионер Наушад Мерали намерен купить у Белинвестбанка приобретенную им в 2004 году белорусскую агрофирму «Фаличи» в Стародорожском районе....

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