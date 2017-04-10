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Кенийский миллионер намерен купить белорусскую агрофирму
Кенийский миллионер Наушад Мерали намерен купить у Белинвестбанка приобретенную им в 2004 году белорусскую агрофирму «Фаличи» в Стародорожском районе. Соответствующий меморандум о намерениях подписали банк и группа компаний «Самир».
Документом предусмотрена поэтапная работа по возможности приобретения группой компаний «Самир» акций агрофирмы, а также осуществление инвестором дополнительных инвестиций на дальнейшее развитие сельхозпредприятия,
Группа компаний «Самир» представляет собой конгломерат из 15 компаний, активно работающих в широком спектре отраслей по всей Восточной Африке последние три десятилетия. Основными сферами интересов Наушада Мерали в Беларуси являются автотракторная техника, шины, агробизнес, строительство.
Напомним, что в 2004 году
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Кенийский миллионер Наушад Мерали намерен купить у Белинвестбанка приобретенную им в 2004 году белорусскую агрофирму «Фаличи» в Стародорожском районе....
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