Кенийский миллионер Наушад Мерали намерен купить у Белинвестбанка приобретенную им в 2004 году белорусскую агрофирму «Фаличи» в Стародорожском районе. Соответствующий меморандум о намерениях подписали банк и группа компаний «Самир».

Документом предусмотрена поэтапная работа по возможности приобретения группой компаний «Самир» акций агрофирмы, а также осуществление инвестором дополнительных инвестиций на дальнейшее развитие сельхозпредприятия, сообщили в «Белинвестбанке» .

Группа компаний «Самир» представляет собой конгломерат из 15 компаний, активно работающих в широком спектре отраслей по всей Восточной Африке последние три десятилетия. Основными сферами интересов Наушада Мерали в Беларуси являются автотракторная техника, шины, агробизнес, строительство.