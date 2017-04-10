Инфляция - единственный в Беларуси макроэкономический показатель, который успешно выполняется: индекс потребительских цен снижается до уровня самых низкоинфляционных лет в новейшей экономической истории Беларуси. Способствует этому продолжающаяся уже 3-й год стагнация: застой в экономике и общее падение доходов снижают потребность в денежной массе. А с дальнейшим падением ВВП выполнить план по снижению инфляции будет еще проще.

Но уже и сейчас видно, что этот план (рост цен за год - меньше, чем на 9%) перевыполняется: в последние месяцы индекс потребительских цен (ИПЦ) во всех форматах - и месячный и годовой и среднегодовой - наименьший за много последних лет. Так, месячный индекс в рейтинге этого показателя с 1991-го года стал одним из самых низких - 21-м (ИПЦ лишь в 20-и месяцах из 315-и был ниже), а годовой индекс в марте упал до самого низкого значения за последние 85 месяцев.

В марте цены на потребительские товары и услуги выросли на 0,28% (к февралю), за 3 месяца с начала года – на 1,7% (к декабрю), за год – на 6,4% (к марту 2016-го), среднегодовая инфляция (средние за январь-март 2017-го цены к средним за январь - март 2016-го) составила 107,6%. Такие индексы были в 2005-06 и 2010-м годах - самых низкоинфляционных.

Месячная потребительская инфляция

В марте цены на товары и услуги выросли на 0,28%: по данным Белстата индекс потребительских цен (ИПЦ) - 100,28%. В прошлом году мартовская потребительская инфляция была больше – +0,83% (тогда ее подстегнула январско-февральская девальвация Br-рубля). Сейчас же, наоборот, первые 3 месяца 2017-го шло курсовое укрепление национальной валюты, что снижает цены на импорт.

Продовольственные товары подешевели в марте на 0,1%, непродовольственные - подорожали с прошлого месяца на 0,3%, а услуги – на 1,2%.

Мартовская инфляция 2017-го стала самой низкой для этого месяца за 11 последних лет, а за всю историю наблюдений с 1991-го - 2-й среди 26-ти значений этого месяца (меньшим, чем в 2017-м, был мартовский ИПЦ только в 2006-м).

Месячная инфляция в марте - меньше, чем в 2-х предыдущих месяцах, и это обычная, традиционная сезонная динамика: на диаграмме, где представлены средние значения месячных ИПЦ за последние 15 лет (без 2011-го, когда рост инфляции был обусловлен сильнейшей девальвацией Br-рубля в тот год), видно, что в январе месячная инфляция – наибольшая в году, и затем она снижается с каждым последующим месяцем.

Месячный индекс в рейтинге этого показателя с 1991-го года стал одним из самых низких - 21-м (месячный ИПЦ лишь в 20-ти месяцах из 315-ти, которые прошли за все эти годы, был ниже, чем в марте 2017-го).

ИПЦ за период с начала года

С начала года, за 3 месяца, цены на потребительские товары и услуги в Беларуси выросли на 1,7%. Из них на продовольственные товары – на 1,5%, на непродовольственные – на 1,1%, а на услуги – на 3,0%.

ИПЦ Беларуси за первые 3 месяца года в 2017-м стал наименьшим за 12 лет: ниже, чем сейчас, за этот период года, был в 2006-м.

Годовая потребительская инфляция

За год, за последние 12 месяцев, цены на потребительские товары и услуги выросли в Беларуси на 6,4 %: ИПЦ марта 2017-го к марту 2016-го – 106,4%. Продовольственные товары за это время подорожали на 7,5%, непродовольственные – на 4,0%, услуги – на 7,7%.

В последние 2,5 года видна отчетливая тенденция снижения годовой инфляции, а сейчас падение ускорилось.

Годовой ИПЦ отчетного марта в формате “месяц к соответствующему месяцу прошлого года” стал наименьшим для этого месяца, наряду с мартовским показателем годовой инфляции в 2010-м.

В ежемесячной статистике годовой инфляции ИПЦ марта 2017-го – самый низкий с февраля 2010-го года, за 85 месяцев.

Наименьшая же годовая потребительская инфляция была в 2006-07 гг. и в 1-й половине 2010-го. Исторический минимум годового ИПЦ Беларуси зафиксирован в феврале 2010-го - 105,9%: потребительские цены тогда выросли за год, с февраля 2009-го, на 5,9%. Таргетирование инфляции, которое объявлено одним из приоритетов в Беларуси, направлено на снижение темпов роста цен до уровня как раз этих низкоинфляционных лет.

А самая значительная годовая (в формате “месяц к месяцу предыдущего года”) инфляция после гиперинфляционных 90-х была по окончании знаменитого валютно-финансового кризиса 2011-го, запомнившегося 2,83-кратным ростом стоимости доллара в Беларуси, в декабре того года: годовой ИПЦ декабря 2011-го составил тогда 208,7% (цены за год, с декабря 2010-го, выросли в 2,087 раз).

Среднегодовая инфляция

Средние цены января-марта 2017-го на потребительские товары и услуги оказались выше средних цен января-марта 2016-го на 7,6%, в т.ч. цены на продовольствие - на 8,6%, на непродовольственные товары - на 5,1%, услуги – на 9,3%.

Как и в формате “месяц к соответствующему месяцу предыдущего года”, потребительская инфляция в формате “период к соответствующему периоду предыдущего года”) резко замедляется.

Минимальная среднегодовая потребительская инфляция была в 2006-м, 2007-м и в 2010-м гг. – 1-значная (менее 10%). Такая (1-значная) инфляция – в планах и на 2017-й год (план-прогноз ИПЦ на 2017-й - 109%), и, как видим, это задача успешно выполняется.