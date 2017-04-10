Смертельное ДТП произошло 10 апреля, в 16.45, на объездной дороге Гомель — Хутор. Подробности сообщили в ГАИ.





39-летняя водитель Mercedes ехала со стороны улицы Зайцева в направлении улицы Мележа и на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 26-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и вел рядом с собой велосипед.





В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. В отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).