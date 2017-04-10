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В Гомеле Mercedes на пешеходном переходе насмерть сбил парня, который вел велосипед

11.04.2017 10:14 — Разное | Tut.by  
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Смертельное ДТП произошло 10 апреля, в 16.45, на объездной дороге Гомель — Хутор. Подробности сообщили в ГАИ.


39-летняя водитель Mercedes ехала со стороны улицы Зайцева в направлении улицы Мележа и на нерегулируемом пешеходном переходе совершила наезд на 26-летнего парня, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу и вел рядом с собой велосипед.


В результате наезда пешеход от полученных травм умер на месте происшествия. В отношении водителя Mercedes возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК Беларуси (Нарушение ПДД или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

 
Теги: Гомель
 
 
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В отношении 39-летней женщины-водителя возбуждено уголовное дело.

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