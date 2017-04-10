



Группа компаний «Самир» из Кении подписала меморандум о намерениях с Белинвестбанком, которому принадлежит агрофирма «Фаличи».

На минувшей неделе Мерали посетил Беларусь и провел ряд встреч в правительстве и белорусских госорганах. Кроме того, по инициативе Нацбанка председатель крупнейшей кенийской группы компаний «Самир» посетил «Агрофирму «Фаличи», 99,998% акций которой принадлежат Белинвестбанку. В итоге между сторонами был подписан меморандум о намерениях, пишет tut.by .

«Условиями меморандума предусмотрена поэтапная работа по возможности приобретения группой компаний «Самир» акций, принадлежащих ОАО «Белинвестбанк», а также документ определяет намерение инвестора осуществить дополнительные инвестиции на дальнейшее развитие сельскохозяйственного предприятия ОАО «Агрофирма «Фаличи», сказано в сообщении пресс-службы банка.

«Фаличи» расположены в Стародорожском районе Минской области. Убыточный колхоз достался Белинвестбанку в 2004 году в рамках указа президента по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных организаций. Предприятие специализируется на производстве мясомолочной продукции. В 2015 году агрофирма произвела 2,5 тыс. т зерновых и зернобобовых культур, валовый надой молока составил 5,7 тыс. т молока, произведено 471,5 т продукции КРС, 202,2 т продукции свиноводства.

Численность поголовья КРС превысила 3 тыс. голов, свиней — 2,1 тыс. голов. Выручка от реализации продукции за первое полугодие 2016 года составила 2,1 млн рублей, прибыль от текущей деятельности — 0,2 млн рублей. Общая земельная площадь хозяйства составляет 3212 га, в том числе: площадь сельхозугодий — 3015 га, из них площадь пашни — 1821 га; площадь сенокосов — 668 га; площадь пастбищ — 511 га.

Наушад Мерали является основателем Sameer Group, которая представляет собой конгломерат из 15 компаний, активно работающих в широком спектре отраслей по всей Восточной Африке в течение последних трех десятилетий. Основными сферами интересов Мерали в Беларуси являются: автотракторная техника, шины, агробизнес, строительство.



