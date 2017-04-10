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Опубликовано видео столкновения байкера с Peugeot в Гродно
11.04.2017 10:15 — Разное | Sputnik Беларусь
Авария в областном центре
По предварительной информации, женщина на Peugeot при выполнении маневра поворота не заметила байкера. В настоящее время молодой человек находится в больнице.
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Запись с видеорегистратора, на которую попала авария с участием мотоциклиста в Гродно, появилась в интернете. Смотрите на видео, как байкер врезался в Peugeot.
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