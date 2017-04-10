﻿ Лукашенко едет проверять "Речицадрев". 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко едет проверять "Речицадрев"

11.04.2017 10:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Лукашенко едет проверять "Речицадрев"

фото: rechdrev.by

Президент посетит деревообрабатывающее предприятие в Речице в рамках поездки в Гомельскую область.

Во время посещения Гомельской области и города Речицы президента будут интересовать в первую очередь две темы - ход весенне-полевых работ и развитие сферы деревообработки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент планирует побывать на ОАО "Речицадрев", чтобы узнать, как выполняются его поручения о модернизации базовых деревообрабатывающих предприятий страны. Он узнает о производственно-экономическом состоянии ОАО "Речицадрев" и перспективах развития компании.

Недавно предприятие открыло новый филиал по по производству синтетических смол. 

В Беларуси насчитывается более 3 тыс. деревообрабатывающих организаций, 86 из которых входят в состав концерна "Беллесбумпром". Среднесписочная численность занятых в отрасли составляет свыше 37,5 тыс. человек.

 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент посетит деревообрабатывающее предприятие в Речице в рамках поездки в Гомельскую область.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
По "Белому легиону" возбудили новое уголовное дело
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

10.04.2017
Белорусская военная газета

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика