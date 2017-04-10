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Президент посетит деревообрабатывающее предприятие в Речице в рамках поездки в Гомельскую область.

Во время посещения Гомельской области и города Речицы президента будут интересовать в первую очередь две темы - ход весенне-полевых работ и развитие сферы деревообработки. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Президент планирует побывать на ОАО "Речицадрев", чтобы узнать, как выполняются его поручения о модернизации базовых деревообрабатывающих предприятий страны. Он узнает о производственно-экономическом состоянии ОАО "Речицадрев" и перспективах развития компании.

Недавно предприятие открыло новый филиал по по производству синтетических смол.

В Беларуси насчитывается более 3 тыс. деревообрабатывающих организаций, 86 из которых входят в состав концерна "Беллесбумпром". Среднесписочная численность занятых в отрасли составляет свыше 37,5 тыс. человек.