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Строить у Куропат бизнес-центр не будут: вокруг стройплощадки разбирают забор
На участке через МКАД от Куропат, который продали под строительство бизнес-центра, заканчивается демонтаж стройплощадки. Сегодня начали разбирать забор. Строить бизнес-центр компания «Белреконструкция» здесь не будет.
— Забор мы убираем, строить на этом месте, как и обещали, не будем, — рассказал REALTY.TUT.BY акционер компании «Белреконструкция» Игорь Онищенко. — Сказать что-то о дальнейшей судьбе проекта пока затрудняюсь. Другую площадку Мингорисполком нам не предложил.
Вопрос компенсации за покупку участка город с застройщиком тоже не обсуждал.
Напомним, в феврале возле жилого дома на улице Мирошниченко компания «
Тем временем Министерство культуры
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Другую площадку взамен участка на Мирошниченко город застройщику не предложил
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