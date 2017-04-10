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Внешний интернет-шлюз Беларуси за пять лет расширили в 16 раз

11.04.2017 11:07 — Разное | Tut.by  
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Суммарная емкость внешнего интернет-шлюза Беларуси увеличилась более, чем в 16 раз за последние пять лет. Об этом представители Министерства связи и информатизации рассказали на пресс-конференции.


Фото: Reuters

Количество абонентов мобильного интернета в нашей стране достигло 6,4 миллионов. По данным министерства, за семь лет этот показатель увеличился в семь раз.

Стационарным широкополосным доступом в Сеть сейчас пользуются 70% домохозяйств. За прошлый год средняя скорость широкополосного доступа в сеть Интернет в расчете на одного абонента выросла с 5,7 до 8,8 Мбит/с. Суммарная емкость внешнего канала за пять лет увеличилась более, чем в 16 раз.

«Модернизация существующей инфраструктуры, строительство волоконно-оптических сетей связи, постоянное улучшение качества услуг позволяют получать доход от телекоммуникационных услуг не только внутреннего рынка, но и экспорта. В 2016 доход от него составил 190 миллионов долларов, что на 4,8% больше чем в 2015-м», — говорится в сообщении ведомства.

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Количество абонентов мобильного интернета в нашей стране достигло 6,4 миллионов.

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