МИНСК, 11 апр — Sputnik. Отел расследований печатного органа Администрации президента Беларуси Александра Лукашенко "СБ: Беларусь сегодня" опубликовал статью о планируемых массовых беспорядках в Минске, которые намеревались организовать члены незарегистрированной организации "Белый легион".

В марте текущего года впервые в новейшей истории Беларуси было возбуждено уголовное дело по статье 287 УК "Создание незаконного вооруженного формирования" и задержаны участники "Белого легиона", во главе с Мирославом Лозовским, а также "Молодого фронта" во главе с Дмитрием Дашкевичем.. По делу подготовке массовых беспорядков, возбужденному проходит 35 человек. Из них 17 предъявлено обвинение, они арестованы, уточняет издание. Еще 18 человек в статусе подозреваемых. Четверо из подозреваемых задержаны. Обвинение по статье 287 УК РБ предъявлено 20 лицам из общего числа фигурантов дела.

"Следствие устанавливает факты по созданию глубоко законспирированной организации с четкой иерархией, жесткой дисциплиной, объединенной идеологической основой, вооружением", — отмечает "СБ. Беларусь сегодня".

Газета также публикует фрагменты показаний обвиняемых по делу.

"Для полной объективности предстоящей публикации мы просили дать разрешение на возможность присутствия корреспондента при диалогах следствия с арестованными. В этом было отказано, закон этого не позволяет. Приходится ограничиваться теми материалами, которые нам предоставило следствие, а мы ознакомим с ними читателей", — подчеркивает издания.

Следы ведут на Украину

Отдел расследований газеты изучил историю создания и деятельности "Белого легиона". По его данным, основатель и бессменный лидер организации Сергей Числов в настоящее время проживает в Украине, но по-прежнему остается "гетманом" и идеологом "Белого легиона", который запомнился открытыми выступлениями силового характера, в том числе на минских уличных оппозиционных акциях 90-х годов.

"СБ. Беларусь сегодня" считает, что заявление руководителей "Белого легиона" о самороспуске и прекращении деятельности, в свое время было сделано "только в целях конспирации, только для прикрытия, только как попытка перехитрить спецслужбы".

Газете стало известно, что через "легион" прошли три-четыре сотни человек.

"Боевой батальон! Физически крепкие люди, часть из них — бывшие и действующие сотрудники силовых структур, военнослужащие, профессионалы", — отмечает издание.

Обвиняемый Андрей Комлик-Яматин: "После начала событий в Украине Мирослав (Лозовский. — Авт.) предложил выехать на "Майдан". Посмотреть, как там развиваются события, пройти программу медицинской подготовки. Мы выехали группой: я, Данилов, Лозовский, Дундуков (все нынче обвиняемые. — Авт.). Там проходили курсы военной медицины. После отправились на "Майдан"… Посмотрели на "Майдан"… Продолжили медицинскую подготовку… Посетили тир, где были курсы по стрельбе. Стреляли из пистолета…"

Физическая подготовка легионеров шла по методикам, заимствованным у спецподразделений силовых структур. Был и свой отличительный знак высшего уровня подготовки боевого мастерства — "стальной берет", своего рода аналог крапового берета внутренних войск.

У следствия есть данные, свидетельствующие о присутствии некоторых обвиняемых в зоне ведения боевых действий на юго-востоке Украины. В деле, например, присутствует фото шеврона с символикой "Белого легиона" от мундира, найденного в донбасской деревне, несколько раз переходившей под контроль то украинских войск, то подразделений ДНР — ЛНР.

Журналисты отмечают связь Числова с "небезызвестным" Статкевичем, который в свое время преподавал в МВИЗРУ.



© Sputnik / Виктор Толочко Побяржин: Статкевич не задерживался и в СИЗО КГБ не водворялся

Справка Sputnik: Известный белорусский оппозиционный политик Николай Статкевич принимал участие в президентских выборах 2010 года и после выборов был осужден на шесть лет за организацию массовых беспорядков. Он отказался писать прошение о помиловании и пробыл в заключении почти до конца августа 2015 года.Президент Беларуси Александр Лукашенко 24 августа принял решение о помиловании и освобождении из мест заключения некоторых представителей оппозиции, также осужденных за беспорядки после выборов-2010. В их числе оказался и Статкевич. В 2016 и 2017 годах Статкевич активно поддерживал акции протеста предпринимателей и стал своеобразным лидером по количеству непогашенных штрафов за эти акции протеста.

Крутое подполье и полевые сборы

По информации издания, "Белый легион" ушел в "крутое подполье" после того, как в 2008 году после взрыва у стелы "Минск — город герой" под подозрение попали некоторые известные члены организации.



© Sputnik / Виктор Толочко Фотофакт: мужчина приковал себя наручниками к грузовику в Куропатах

Отдел расследований "СБ. Беларусь сегодня" информирует, что возобновление централизованных полевых сборов "легионеров" КГБ начал фиксировать в 2014 году.

Всплеск активности в марте 2017 года журналисты связывают с акцией по борьбе с застройщиком здания возле Куропат.

"У ветерана "легиона" Лозовского среди молодых был свой человек — Сергей Стрибульский. Он сейчас арестован и под следствием. Здесь надо сказать, что внедрение "своих людей" не только в государственные, но даже и в оппозиционные структуры для "Белого легиона" обычная практика…", — отмечает газета.

По информации журналистов, аналитики КГБ пришли к выводу: радикальные силы и "сочувствующие" решили: время "Ч" определено — 25 марта и "поступили решительно", проведя превентивные задержания.

Фрагменты показаний

В беседах с журналистами "СБ. Беларусь сегодня" следователи признают, что проходящие по делу "легионеры" — крепкие орешки. Их длительная психологическая и идеологическая обработка оказалась весьма эффективной.

Евгений Полтаржицкий: "Данилов (Виктор Данилов, также обвиняемый и один из руководителей организации. — Авт.) рекомендовал не посещать массовые мероприятия. Не "тусоваться" в оппозиционных и околооппозиционных структурах. Это могло привлечь внимание милиции и спецслужб. Мы можем попасть в разработку и понести ответственность".

Андрей Комлик-Яматин: "Лозовский Мирослав инструктировал меня по вопросам конспирации, запрещал общаться по вопросам "сборов" по мобильному телефону. Как я сейчас понимаю, такие меры конспирации были вызваны тем, что наша деятельность или то, к чему мы готовились, могла быть признана противоправной".

Следователи рассказывают, что арестованные говорят о прямых запрещениях "старших" вести между собой прямые телефонные разговоры. Совместные планы категорически запрещалось обсуждать в соцсетях, любые согласования допускались только на мобильных мессенджерах. В закрытых группах участники знали друг друга только по "никам".

Говоря о планируемых провокациях 25 марта в Минске, газета сообщает, что оповещение быть рядом с местами, где может понадобиться применение силы, получили практически все лица, находящиеся сегодня под следствием.

После нейтрализации актива подпольной организации, благодаря их показаниям, был обнаружен "тайник-схрон". "Тайник был выявлен буквально за пару дней до 25 марта. А если бы не выявили? В Украине арматура помогала "спортсменам-патриотам" обезоруживать полицию. После этого "активисты" обзаводились "трофейными" "макаровыми" и "калашниковыми". Нет, нельзя преуменьшать роль простой и неказистой арматуры. В умелых руках эта штука будет посильнее, чем Фауст Гёте… Вот от чего минчан оградили в канун 25 марта!", — резюмирует "СБ. Беларусь сегодня".