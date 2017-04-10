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СК возбудил уголовное дело по факту гибели мотоциклиста на МКАД

11.04.2017 11:09 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Подробности расследования гибели мотоциклиста на минской кольцевой сообщил радио Sputnik Беларусь официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

"Вчера около 21:30 на внешней стороне Минской кольцевой автодороги возле развязки с улицей Мазурова произошло ДТП, в результате которого погиб 34-летний мотоциклист", — сказал Климович.

Представитель СК уточнил, что на месте происшествия работали следователи управления Следственного комитета по городу Минску совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В управлении Следственного комитета обращаются к водителям, которые стали очевидцами аварии либо обладают иной значимой информацией, с просьбой обратиться в управление Следственного комитета по городу Минску по адресу ул. Саперов, 7 или сообщить известную им информацию по телефону 8-044-500-31-11, а также предоставить следователям записи с видеорегистраторов.

По информации МВД, погибший в результате ДТП на Минской кольцевой автодороге мотоциклист является жителем Дзержинска.

В МВД уточнили, что смертельные травмы водитель мотоцикла получил в результате столкновения с металлическим разделительным ограждением на МКАД. По предварительной информации, мужчина во время движения на мотоцикле Suzuki не справился с его управлением, предположительно, он пытался уйти от столкновения с неустановленным легковым автомобилем.

По одной из версий очевидцев, ехавшие в одной полосе движения мотоцикл и неизвестный серебристый автомобиль решили одновременно перестроиться в другую полосу. Опасаясь столкновения, мотоциклист мог резко нажать на тормоз и потерять управление транспортным средством, в результате чего въехал в отбойник. Пострадавший из-за полученных травм скончался на месте. Серебристый автомобиль скрылся с места происшествия.

Комментарий официального представителя управления Следственного комитета по Минску Алексея Климовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.

 
Теги: Минск
 
 
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По одной из версий, погибший на минской кольцевой мотоциклист пытался уйти от столкновения с неизвестным серебристым автомобилем, который скрылся с места аварии.

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