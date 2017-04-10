Подробности расследования гибели мотоциклиста на минской кольцевой сообщил радио Sputnik Беларусь официальный представитель управления Следственного комитета по Минску Алексей Климович.

"Вчера около 21:30 на внешней стороне Минской кольцевой автодороги возле развязки с улицей Мазурова произошло ДТП, в результате которого погиб 34-летний мотоциклист", — сказал Климович.

Представитель СК уточнил, что на месте происшествия работали следователи управления Следственного комитета по городу Минску совместно с экспертами Государственного комитета судебных экспертиз.

В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса Республики Беларусь "Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности смерть человека".

В управлении Следственного комитета обращаются к водителям, которые стали очевидцами аварии либо обладают иной значимой информацией, с просьбой обратиться в управление Следственного комитета по городу Минску по адресу ул. Саперов, 7 или сообщить известную им информацию по телефону 8-044-500-31-11, а также предоставить следователям записи с видеорегистраторов.

По информации МВД, погибший в результате ДТП на Минской кольцевой автодороге мотоциклист является жителем Дзержинска.

В МВД уточнили, что смертельные травмы водитель мотоцикла получил в результате столкновения с металлическим разделительным ограждением на МКАД. По предварительной информации, мужчина во время движения на мотоцикле Suzuki не справился с его управлением, предположительно, он пытался уйти от столкновения с неустановленным легковым автомобилем.

По одной из версий очевидцев, ехавшие в одной полосе движения мотоцикл и неизвестный серебристый автомобиль решили одновременно перестроиться в другую полосу. Опасаясь столкновения, мотоциклист мог резко нажать на тормоз и потерять управление транспортным средством, в результате чего въехал в отбойник. Пострадавший из-за полученных травм скончался на месте. Серебристый автомобиль скрылся с места происшествия.

Комментарий официального представителя управления Следственного комитета по Минску Алексея Климовича слушайте на радио Sputnik Беларусь.